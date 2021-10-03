РПЛ будет расследовать инцидент с фанатами «Спартака» на матче в Грозном
- РИА Новости
«Изучим рапорт делегата. По видео сложно что-то понять», — приводит слова РПЛ Sport24.
Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении. Кроме того, было опубликовано видео, на котором якобы показан инцидент.
Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». «Спартак» обыграл хозяев со счётом 1:0.
Ранее «Спартак» отреагировал на информацию об избиении фанатов на стадионе в Грозном.