РПЛ будет расследовать инцидент с фанатами «Спартака» на матче в Грозном

Российская премьер-лига (РПЛ) расследует инцидент с болельщиками московского «Спартака» во время матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Изучим рапорт делегата. По видео сложно что-то понять», — приводит слова РПЛ Sport24.

Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении. Кроме того, было опубликовано видео, на котором якобы показан инцидент.

Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». «Спартак» обыграл хозяев со счётом 1:0.

Ранее «Спартак» отреагировал на информацию об избиении фанатов на стадионе в Грозном.