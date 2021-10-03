«Спартак» отреагировал на информацию об избиении фанатов на стадионе в Грозном
- РИА Новости
«Выясняем обстоятельства того, что произошло. Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной. На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака».
Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат Арена».
Ранее сообщалось, что гол Александра Соболева принёс «Спартаку» победу над «Ахматом» (1:0) в матче РПЛ.