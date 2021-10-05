Сычёв считает, что «Локомотиву» будет не хватать Николича
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«Мне очень нравился специалист, видно, что он строил серьёзный коллектив. Ребята о нём отзывались с теплотой, и внутренняя атмосфера в команде была на должном уровне, и все это отмечали. И по игре «Локомотив» был симпатичен. Не знаю. Его будет не хватать точно. Как будет дальше — посмотрим», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».
4 октября появилась информация о скорой отставке Николича из «Локо».
Николич возглавляет «Локомотив» с мая 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.
В текущем сезоне после десяти туров Российской премьер-лиги красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице с 17 очками.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен снизить сумму компенсации Николичу.