«РБ-Спорт»: «Локомотив» намерен снизить сумму компенсации Николичу

Московский футбольный клуб «Локомотив» стремится снизить размер неустойки, которую необходимо выплатить главному тренеру команды Марко Николичу в случае увольнения.

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

При этом вероятность того, что специалист пойдёт железнодорожникам на уступки, минимальна. Он намерен добиться выплат в полном объёме.

Николич возглавляет «Локомотив» с мая 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

В текущем сезоне после десяти туров Российской премьер-лиги красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице с 17 очками.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит Николичу около €3 млн за досрочный разрыв контракта.