СЭ: «Локомотив» заплатит Николичу около €3 млн за досрочный разрыв контракта

Стала известна сумма компенсации главного тренера «Локомотива» Марко Николича за досрочное расторжение контракта с клубом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», железнодорожники заплатят специалисту около €3 млн.

Николич возглавляет «Локомотив» с мая 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

В текущем сезоне после десяти туров Российской премьер-лиги красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице с 17 очками.

Ранее народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал информацию об уходе Николича со своего поста.