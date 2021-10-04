Валерий Баринов: скоро будем вспоминать «Локомотив», как «Торпедо»

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал информацию об уходе главного тренера московской команды Марко Николича со своего поста.

«Это ненормально. Я не поклонник Николича, я всегда переживал за другого наставника. Но в «Локомотиве» происходят какие-то непонятные игры. Это похоже на слив клуба», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

По мнению артиста, всё дело в руководстве.

«Скоро будем вспоминать «Локомотив», как «Торпедо»! Какой хороший был клуб! Команду пытаются закопать. Не знаю, что там происходит», — сказал он.

Напомним, что Николич стал главным тренером московского клуба в мае 2020 года.

После десяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 17 очками.

Ранее Деян Йоксимович, агент Николича, прокомментировал информацию об уходе тренера из «Локомотива».