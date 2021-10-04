Валерий Баринов: скоро будем вспоминать «Локомотив», как «Торпедо»
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«Это ненормально. Я не поклонник Николича, я всегда переживал за другого наставника. Но в «Локомотиве» происходят какие-то непонятные игры. Это похоже на слив клуба», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».
По мнению артиста, всё дело в руководстве.
«Скоро будем вспоминать «Локомотив», как «Торпедо»! Какой хороший был клуб! Команду пытаются закопать. Не знаю, что там происходит», — сказал он.
Напомним, что Николич стал главным тренером московского клуба в мае 2020 года.
После десяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 17 очками.
Ранее Деян Йоксимович, агент Николича, прокомментировал информацию об уходе тренера из «Локомотива».