Сёмин: каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о своём уходе из московского клуба в конце сезона-2019/2020.
Сёмин: каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали
  • © fc-rostov.ru

«Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Каждый раз, когда уходил, ничего не выигрывали. Жизнь иной раз расставляет точки. Может, и запятые. Мы не складываем оружия», — сказал Сёмин на YouTube-канале «Фетисов».

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. Он привёл команду к трём победам в чемпионате и Суперкубке России, а также завоевал шесть кубков страны.

В мае 2020 года его сменил на посту Марко Николич, который выиграл с «Локо» Кубок России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит Николичу около €3 млн за досрочный разрыв контракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить