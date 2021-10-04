Сёмин: каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали

Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о своём уходе из московского клуба в конце сезона-2019/2020.

«Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Каждый раз, когда уходил, ничего не выигрывали. Жизнь иной раз расставляет точки. Может, и запятые. Мы не складываем оружия», — сказал Сёмин на YouTube-канале «Фетисов».

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. Он привёл команду к трём победам в чемпионате и Суперкубке России, а также завоевал шесть кубков страны.

В мае 2020 года его сменил на посту Марко Николич, который выиграл с «Локо» Кубок России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит Николичу около €3 млн за досрочный разрыв контракта.