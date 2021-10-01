Провал в обороне и грубая ошибка на подаче углового: как «Локомотив» уступил «Лацио» в Лиге Европы

«Локомотив» потерпел поражение от «Лацио» в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча на Олимпийском стадионе в Риме завершилась со счётом 0:2. Оба мяча хозяев стали следствием грубых ошибок команды Марко Николича в обороне. Сначала Томе Башичу никто не помешал нанести удар головой из пределов штрафной, а затем Маринато Гилерме не стал играть на выходе при подаче углового, позволив отличиться Патрисио Габбарону. При этом чужим воротам москвичи практически не угрожали и в итоге не сумели забить в третьей встрече подряд.

После сенсационной победы «Спартака» над «Наполи» отечественные болельщики с интересом ждали противостояния «Локомотива» с другой итальянской командой — «Лацио». Римляне начали новый сезон Серии А хуже, чем неаполитанцы. В шести матчах они набрали лишь 11 очков, зато в последнем туре обыграли в столичном дерби «Рому» — 3:2.

Зато в первой встрече группового этапа Лиги Европы подопечные Маурицио Сарри сенсационно уступили на выезде «Галатасараю». Легко было предположить, что в домашнем поединке с железнодорожниками они вынуждены будут действовать первым номером, чтобы взять важнейшие баллы.

Гости вдобавок испытывали кадровые проблемы в обороне. Станислав Магкеев и Тин Едвай пропускали игру из-за травм, а Наир Тикнизян — из-за дисквалификации. В сложившейся ситуации Марко Николич неожиданно выпустил в пару к Пабло в центре защиты номинального опорника Дмитрия Баринова. А на левом краю расположился универсальный Дмитрий Рыбчинский. В середине поля тренерский штаб решил вернуться к расстановке с ромбом. Даниил Куликов расположился в его низшей точке, Константин Марадишвили и Алексис Бека-Бека исполнили роли инсайдов, а Рифат Жемалетдинов — десятки. Наконец, пару Фёдору Смолову в нападении составил не Франсуа Камано, а арендованный у «Челси» Фаустино Анджорин.

К сожалению, обескровленный «Локомотив» в отличие от «Спартака» не сумел на равных противостоять гранду с Апеннинского полуострова. Хозяева после ключевого поединка национального первенства действовали, казалось, на 50% возможностей, но этого хватало, чтобы легко проходить чужую оборону. Футболисты «Лацио» сразу же нащупали слабое место железнодорожников и принялись на него давить. Более ориентированный на атаку Рыбчинский на левом краю не справлялся с быстрым Мануэлем Лаццари, который из раза в раз без лишних усилий уходил от оппонента.

Неудивительно, что именно из этой зоны пришёл первый гол. Впрочем, не лучшим образом сыграла вся защитная линия. Пабло позволил обыграть себя Педро Родригесу и выполнить аккуратную подачу на Тому Башича. В свою очередь, невысокий Баринов даже не навязал борьбу на втором этаже хорвату. Тут же лучший бомбардир римлян Чиро Иммобиле едва не увеличил преимущество коллектива в счёте, но его ударам немного не хватило точности. Железнодорожники же допускали серьёзные разрывы между линиями и позволяли соперникам заполнять свободные зоны у собственной штрафной.

Лишь по истечении получаса встречи красно-зелёным удалось ненадолго завладеть преимуществом и даже нанести пару ударов по чужим воротам. Сначала Анджорин с дальней дистанции отправил снаряд выше перекладины, а затем Смолов не сумел переиграть своевременно выскочившего на перехват Томаса Стракошу.

Возможно, «Локомотив» рано или поздно сумел бы забить, но подопечных Николича подвела грубейшая ошибка при розыгрыше корнера. После подачи Луиса Альберто с угла поля Маринато Гилерме не стал играть на выходе, понадеявшись на партнёров, и Патрисио Габбарон с близкой дистанции отправил мяч в сетку. Так положение гостей стало ещё более непростым.

Для хозяев единственной ложкой дёгтя стала травма Иммобиле. Форвард получил повреждение в конце первого тайма и уступил место на поле Ведату Мурики.

Тем не менее у отечественного коллектива оставалось достаточно времени, чтобы хотя бы попытаться возродить интригу. Но и во втором тайме он ничего не предложил оппоненту. Если до перерыва команда по крайней мере пыталась организовывать контрнаступление, то после практически отказалась от владения.

В результате Анджорин, Смолов и другие футболисты атакующей группы москвичей оказались отрезаны от партнёров и почти не получали мяча. Исключение — момент на 54-й минуте, когда Жемалетдинов сам подхватил мяч возле чужой штрафной и едва не отправил его в ближнюю девятку. К сожалению, больше Стракоше действующий бронзовый призёр чемпионата России не угрожал. Совершенно не работали и фланги. Рыбчинский подключался вперёд с опаской, тем более что во второй половине встречи ему пришлось опекать ещё и вышедшего на замену Сергея Милинковича-Савича. Дмитрий Живоглядов вперёд не ходил вовсе.

Создалось впечатление, что и Николич смирился с неудачей. Иначе чем ещё объяснить его нежелание проводить рокировки? Лишь на 72-й минуте он бросил в бой по позиции вместо Марадишвили новичка Гирано Керка. В концовке вышли на поле и Виталий Лисакович с Максимом Петровым, но было уже слишком поздно.

«Лацио» же, даже действуя в режиме экономии сил, вполне мог довести счёт до крупного. Например, после удара Педро из пределов штрафной «Локомотив» спасла только перекладина. А в паре эпизодов выручил команду Гилерме, который получил небольшое повреждение в столкновении с Адамом Марушичем.

Резюмируя, «Локомотив» в отличие от «Спартака» провёл крайне неудачную игру в Италии. Красно-зелёные стали жертвой серьёзных кадровых проблем в обороне, а Баринов в центре защиты далеко не всегда справлялся с более мощными оппонентами. Зато в его лице железнодорожники потеряли неуступчивого опорника, без которого хозяева легко проходили середину поля. Невзрачно, как и в матче с «Марселем», гости смотрелись и в атаке. Таким образом, они до четырёх встреч продлили безвыигрышную серию во всех турнирах, не сумев отличиться в трёх из них.