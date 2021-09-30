Дубль Промеса принёс «Спартаку» победу над «Наполи» в Лиге Европы
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2.
В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес. Ещё один мяч у гостей забил Михаил Игнатов. У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас и Виктор Осимхен.
Отметим, что обе команды заканчивали игру вдесятером. У москвичей красную карточку получил Максимилиано Кофрие, а у хозяев — Фабиан Руис.
Таким образом, московская команда набрала три очка и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы C. Неаполитанцы с одним баллом идут на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» и «Наполи» устроили потасовку в матче Лиги Европы.