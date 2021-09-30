Футболисты «Спартака» и «Наполи» устроили потасовку в матче Лиги Европы

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Московский «Спартак» проводит матч второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи».
Футболисты «Спартака» и «Наполи» устроили потасовку в матче Лиги Европы
  • Reuters

Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

На пятой добавленной к первому тайму минуте игроки устроили потасовку.

Перед этим главный арбитр встречи отправился смотреть повтор эпизода с нарушением правил на хавбеке «Спартака» Квинси Промесе в штрафной неаполитанцев.

После просмотра судья решил отменить назначенный пенальти в ворота хозяев.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Наполи» Руис получил красную карточку в матче со «Спартаком».

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