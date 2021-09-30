Футболисты «Спартака» и «Наполи» устроили потасовку в матче Лиги Европы
- Reuters
Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
На пятой добавленной к первому тайму минуте игроки устроили потасовку.
Перед этим главный арбитр встречи отправился смотреть повтор эпизода с нарушением правил на хавбеке «Спартака» Квинси Промесе в штрафной неаполитанцев.
После просмотра судья решил отменить назначенный пенальти в ворота хозяев.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Наполи» Руис получил красную карточку в матче со «Спартаком».