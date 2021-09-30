Полузащитник «Наполи» Руис получил красную карточку в матче со «Спартаком»
Московский «Спартак» проводит матч второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи».
- Reuters
Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
На 31-й минуте игры красную карточку за нарушение правил получил полузащитник «Наполи» Фабиан Руис.
Ранее сообщалось, что «Спартак» пропустил от «Наполи» на первой минуте.
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