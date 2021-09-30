Полузащитник «Наполи» Руис получил красную карточку в матче со «Спартаком»

Московский «Спартак» проводит матч второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи».

Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

На 31-й минуте игры красную карточку за нарушение правил получил полузащитник «Наполи» Фабиан Руис.

Ранее сообщалось, что «Спартак» пропустил от «Наполи» на первой минуте.