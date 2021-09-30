Спаллетти: один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от московского «Спартака» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты. Я пошёл сказать ему, что так нельзя, особенно когда побеждают», — приводит слова Спаллетти «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что не совсем доволен результатом.

«Наполи» нужно просто поработать, чтобы не допускать ошибок. Впереди ещё много игр. Мне не грустно, просто надо всё проанализировать», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» и «Наполи» устроили потасовку в матче Лиги Европы.