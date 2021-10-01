Дубль Промеса, удаления Кофрие и Руя, ляп Максименко: как «Спартак» сенсационно обыграл «Наполи» в Лиге Европы

«Спартак» на выезде одержал победу над «Наполи» во втором туре Лиги Европы. Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Подопечные Руя Витории пропустили уже на 12-й секунде после грубой ошибки Александра Максименко, но впоследствии воспользовались численным большинством после удаления Марио Руя и трижды поразили ворота хозяев. Дублем отметился Квинси Промес, а автором ещё одного гола стал Михаил Игнатов.

Перед выездом в Неаполь Руй Витория решил временно прекратить эксперименты с составом и выставил на поле тех же футболистов, что помогли «Спартаку» одержать победу над «Уфой» в РПЛ. В основе вновь оказались защитники Максимилиано Кофрие и опорник Руслан Литвинов, а под единственным нападающим в лице Эсекьеля Понсе расположились Квинси Промес и Зелимхан Бакаев. До настоящего момента красно-белые не пересекались с оппонентом подобного уровня в нынешнем сезоне, поэтому план португальского специалиста на матч вызывал серьёзный интерес. Правда, должным образом оценить, как именно тот собирался сдерживать лидера итальянской Серии А, не удалось. Уже на 12-й секунде Александр Максименко допустил грубейший ляп при попытке сыграть на выходе и позволил Элифу Элмасу открыть счёт. От рук голкипера мяч отскочил македонскому хавбеку, а тому никто не помешал отправить его в сетку.

В целом, первые полчаса встречи получились очень непростыми для «Спартака». «Наполи» с лёгкостью разбивал прессинг соперника и играючи преодолевал центр поля, после чего без лишних проблем доходил и до штрафной. Далее подопечные Лучано Спаллетти действовали по одной из схем: либо переводили мяч на фланг и совершали подачу в штрафную, либо исполняли заброс за шиворот трио защитников. В обоих случаях главным адресатом был габаритный Андреа Петанья, несколько раз имевший шанс выйти на рандеву с Максименко. Однако запасному форварду хозяев явно не хватило как скоростных качеств, так и техники.

Ближе к середине тайма «Спартак» прежде всего усилиями сверхактивного Бакаева сумел отвести игру от своих ворот, но полноценный перехват инициативы удалось осуществить лишь в численном большинстве. Марио Руй грубо сыграл против Виктора Мозеса, за что был наказан жёлтой карточкой. После просмотра видеоповтора главный арбитр Иван Кружляк изменил своё решение и отправил бразильца в подтрибунку. Удаление могло показаться довольно спорным, особенно в свете того, что несколько минут спустя Понсе жёстко въехал в ногу Костасу Маноласу, но был наказан лишь «горчичником».

Красно-белые поддавили оппонентов и постепенно стали создавать опасные моменты не только после розыгрышей угловых. Но ближе всего к голу они подобрались в компенсированное время. Промес оказался в чужой штрафной и попытался совершить разворот, но наступил на ногу Маттео Политано. Судья сначала занял сторону голландца и указал на точку, попутно спровоцировав потасовку в штрафной. Но посмотрев повтор, вновь изменил вердикт.

Несмотря на то, что в первом тайме «Спартак» мог похвастаться разве что шестью ударами в сторону ворот и четырьмя угловыми, шансы набрать первые очки в Лиге Европы казались весьма достойными. Уже в концовке первого тайма было заметно, что «Наполи» очень сложно защищаться в меньшинстве, а с уходом Лоренцо Инсинье контригры практически не стало. Именно с этой целью в перерыве появились лучший бомбардир «адзурри» Виктор Осимхен и хавбек Андре Замбо Ангисса. И если в атаке хозяева действительно стали смотреться поинтереснее (в основном благодаря забегам нигерийца), то в обороне проблем меньше не стало. Так, на 55-й минуте Политано позволил Мозесу пройти по лицевой и выкатить пас под удар Промесу. Голландец неотразимо пробил и оформил третий гол за 19 дней.

Бытует мнение, что в футболе преимущество в одного игрока редко оказывает столь серьёзное влияние на результат, но на этот раз всё сложилось по-другому. У «Наполи» совсем не ладилась комбинационная игра, а один Осимхен был неспособен справиться с защитниками «Спартака». Правда, уравнять составы он всё же сумел, спровоцировав Кофрие на вторую жёлтую карточку. Ситуация вряд ли располагала к нарушению правил, но бельгиец зачем-то махнул ногой и попал в грудь нигерийцу.

Однако удаление Кофрие на 82-й минуте стало лишь одним из эпизодов ярчайшей и сверхнапряжённой концовки матча. За 60 секунд до этого красно-белые провели контратаку по левому флангу, которую точным ударом завершил вышедший на замену Михаил Игнатов, а на исходе основного времени Промес оформил дубль и удвоил преимущество гостей. «Наполи» ожидаемо устроил настоящий навал на ворота Максименко и даже сократил разницу в счёте усилиями Осимхена, а на последних секундах чуть было не огорчил голкипера в третий раз. Но Фабиан Руис не подстроился под передачу с фланга. «Спартак» чудом удержал преимущество и одержал сенсационную победу над лидером чемпионата Италии.