Ребров повесил футболку «Спартака» на мурал Марадоны

Вратарь «Спартака» Артём Ребров перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи» повесил футболку московского клуба с автографами всех игроков команды команды на мурал памяти Диего Марадоны.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в Twitter. Вчера Артём Ребров побывал на мурале в Неаполе, посвященный Диего Марадоне, и получил просьбу от неаполитанцев привезти футболку «Спартака» с автографами команды 👀



С сегодняшнего дня она висит вместе с легендарными футболками Диего Марадоны 🔴⚪️ pic.twitter.com/vI3wXxgqIL — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 30, 2021 Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск. Ранее стал известен состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Наполи».