Ребров повесил футболку «Спартака» на мурал Марадоны
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в Twitter.
Вчера Артём Ребров побывал на мурале в Неаполе, посвященный Диего Марадоне, и получил просьбу от неаполитанцев привезти футболку «Спартака» с автографами команды 👀— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 30, 2021
С сегодняшнего дня она висит вместе с легендарными футболками Диего Марадоны 🔴⚪️ pic.twitter.com/vI3wXxgqIL
Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.
Ранее стал известен состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Наполи».