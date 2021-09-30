Ребров повесил футболку «Спартака» на мурал Марадоны

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Вратарь «Спартака» Артём Ребров перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи» повесил футболку московского клуба с автографами всех игроков команды команды на мурал памяти Диего Марадоны.
Ребров повесил футболку «Спартака» на мурал Марадоны
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в Twitter.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее стал известен состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Наполи».

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