Гол Роналду на 95-й минуте, поражение «Челси» от «Ювентуса» и фиаско «Барселоны»: чем завершился 2-й тур Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вильярреала» благодаря голу Криштиану Роналду в компенсированное время, а дубль Роберта Левандовски помог «Баварии» разгромить киевское «Динамо». В свою очередь, «Челси» в гостях проиграл «Ювентусу» с минимальным счётом, а «Барселона» была разгромлена «Бенфикой». Кроме того, «Вольфсбург» забил первый мяч в Лиге чемпионов с 2016 года, но не смог взять верх над «Севильей».

Осечка «Челси» в Турине

В преддверии противостояния с «Ювентусом» лондонцы имели в своём активе серию из четырёх побед подряд в Лиге чемпионов, причём в трёх последних матчах не пропустили ни одного мяча. И Эдуар Менди имел все шансы оставить ворота в неприкосновенности и в этот раз, если бы не Федерико Кьеза. Уже на десятой секунде второго тайма реактивный вингер ворвался в штрафную и оставил не у дел голкипера «Челси». Один из лидеров сборной Италии на Евро-2020 стал автором самого быстрого гола во втором тайме еврокубка с 2003 года.

Подопечные Томаса Тухеля всеми силами пошли вперёд, но так и не сумели взломать оборону туринцев. За весь матч они лишь раз потревожили Войцеха Щенсны, причём во втором тайме до створа не дошёл ни один из 12 ударов по воротам. Как итог, очередное поражение «Челси», окончательно развеявшее миф о непобедимости синих. На выходных они проиграли «Манчестер Сити», а теперь — переживающему не самые простые времена «Ювентусу». После двух туров они занимают второе место в квартете H, опережая «Зенит» лишь по дополнительным показателям.

Провал «Барселоны» на «Да Луш»

Тем не менее, главная сенсация дня грянула в Лиссабоне, где очки потерял ещё один испанский гранд. Но если «Реал» на протяжении всех 90 минут доминировал над «Шерифом», а уступил лишь из-за чудо-удара Себастьяна Тиля, то «Барселона» была жёстко бита «Бенфикой» — как по счёту, так и по игре. Каталонцы второй раз подряд уступили на старте группового этапа Лиги чемпионов и повторили личный антирекорд. Последний раз они так неудачно начинали выступление на международной арене в сезоне-1972/73. В первом раунде Кубка УЕФА сине-гранатовые дважды проиграли другому португальскому коллективу — «Порту».

Уже на третьей минуте «Барселона» провалилась в обороне и оказалась в роли догоняющей, а ближе к концу матча пропустила ещё дважды. Сначала Рафа сыграл на добивании, а затем Дарвин Нуньес реализовал пенальти и оформил дубль. Примечательно, что это произошло уже после того, как поле покинул лидер защиты Жерар Пике. В дебюте он получил «горчичник», а на 33-й минуте был неожиданно заменён на Гави, хотя не испытывал видимых проблем со здоровьем. Так или иначе, подобная перестановка не оказала положительного эффекта, а за три минуты до конца основного времени встречи Рональд Куман потерял ещё одного представителя обороны. Эрик Гарсия получил вторую жёлтую карточку и отправился в подтрибунку. Однако самым удивительным стало то, насколько беззубо блауграна выглядела в атаке. По числу ударов они уступили 8:12, лишь раз побеспокоив Одиссеаса Влаходимоса.

Победный гол и рекорд Роналду

В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» чуть было не потерял очки во втором туре подряд. В ремейке финала Лиги Европы 2021 года подопечные Уле-Гуннара Сульшера мало в чём превзошли оппонентов из «Вильярреала», а по ожидаемым голам и вовсе заметно уступили (1,21 — 2,6). Гости увереннее провели первый тайм, а в начале второго вышли вперёд. Быструю атаку эффектно завершил Пако Алькасер. Но уже семь минут спустя «красные дьяволы» сотворили шедевр. Бруну Фернандеш оригинально разыграл стандарт, а Алекс Теллеш фантастическим ударом из-за пределов штрафной восстановил паритет.

Учитывая ход матча, ничья была более чем приемлемым результатом для манкунианцев, но своё слово сказал Криштиану Роналду. Проводивший рекордную, 178-ю встречу в Лиге чемпионов португалец не захотел уходить с поля без забитых мячей и на пятой компенсированной минуте неотразимо пробил в ближний угол. Причём ассистировал ему не кто иной, как Джесси Лингард — футболист, чья грубейшая ошибка привела к поражению от «Янг Бойз» в Берне.

Разгром «Динамо» в Мюнхене

Роберт Левандовски который не устаёт штамповать голы за «Баварию». В ходе противостояния с киевским «Динамо» поляку потребовалось 15 минут, чтобы оформить дубль и не только укрепиться в статусе лучшего бомбардира среди представителей топ-5 лиг в нынешнем календарном году, но и оформить рекорд по продолжительности победной серии в Лиге чемпионов. С ним в составе «Бавария» выиграла в каждом из последних 18 матчей.

Безусловно, Левандовски является главным голеадором мюнхенцев последних лет, но не он один способен огорчать оппонентов. Подтверждением этому стали ещё три безответных мяча в ворота Георгия Бущана, установившие окончательный счёт на табло. По голу оформили Серж Гнабри, Лерой Сане и вышедший на замену Эрик Шупо-Мотинг. В последний раз «Динамо» пропускало пять мячей в Лиге чемпионов в 2006 году. Тогда киевляне разгромно проиграли «Реалу» — 1:5.

Жаркая концовка на «Фольксваген Арене»

В другом немецком городе встреча прошла в гораздо более конкурентной манере. «Вольфсбург» вышел вперёд в самом начале второго тайма — подача Жозуа Гилявоги вызвала суматоху в штрафной соперника, в которой расторопнее всех оказался Ренато Штеффен. 29-летний немец пробил с лёта и стал автором первого забитого мяча «волков» в турнире с 2016 года.

Впоследствии подопечные Марко ван Боммела имели отличные шансы укрепить преимущество, но не преуспели, а в концовке и вовсе пропустили. На 83-й минуте на авансцену вышел главный арбитр Георгий Кабаков, который не только назначил довольно спорный пенальти в ворота хозяев, но и предъявил вторую жёлтую карточку Гилявоги. Хотя Жозуа был первым на мяче, а ноги Эрика Ламелы коснулся уже после того, как вынес мяч за пределы штрафной. Так или иначе, судья указал на точку, а Иван Ракитич неотразимо пробил.