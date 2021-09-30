Гацкан считает, что тренер «Шерифа» Вернидуб может возглавить ЦСКА

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкана ответил на вопрос о том, интересуются ли главным тренером молдавского «Шерифа» Юрием Вернидубом европейские клубы.

«Думаю, заинтересуются постсоветские. Может быть, даже из России», — приводит слова Гацкана «Спорт-Экспресс».

Он также ответил на вопрос о том, может ли Вернидуб возглавить московский ЦСКА.

«Конечно, он доказал, что может добиваться результата», — сказал Гацкан.

Напомним, что 28 сентября «Шериф» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что победа «Шерифа» вывела Молдавию в топ-4 стран сезона-2021/22 в таблице коэффициентов УЕФА.