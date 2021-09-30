Власти Чукотки продлили ограничительные меры из-за коронавируса

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Действие ряда ограничительных мер, которые ввели в Чукотском автономном округе из-за коронавируса, продлили до 31 октября включительно. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Власти Чукотки продлили ограничительные меры из-за коронавируса
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

«В Чукотском автономном округе действие ряда ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса, продлили до 31 октября включительно», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, на Чукотке по-прежнему запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.

Ранее власти Ульяновской области продлили на два месяца режим повышенной готовности и утвердили новые ограничительные меры

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