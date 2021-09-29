В Ульяновской области ввели новые ограничительные меры

Власти Ульяновской области продлили на два месяца режим повышенной готовности и утвердили новые ограничительные меры, заявил губернатор региона Алексей Русских.

Режим повышенной готовности будет продлён до 1 декабря.

«С 1 октября предлагается ввести ряд дополнительных ограничений: ограничить допобразование несовершеннолетних, оставить в школах небольшие группы. Ограничивается численность при регистрации брака в торжественной обстановке — не более 10 человек. Кроме того, приостанавливается доступ несовершеннолетних в торговые центры без сопровождения родителей», — приводит Интерфакс слова Русских.

Он добавил, что посещать развлекательные мероприятия, а также кинотеатры и театры смогут только граждане, у которых есть QR-код, подтверждающий факт прохождения вакцинации или перенесённого заболевания, или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

По словам губернатора региона, ограничения вводятся в связи с тревожной ситуацией с распространением пандемии и высоким уровнем заболеваемости — статистика летальных исходов остается выше среднероссийской.

Ранее новые ограничения в связи с коронавирусом ввели в Удмуртии.