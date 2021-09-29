В Ульяновской области ввели новые ограничительные меры

Короткая ссылка
Власти Ульяновской области продлили на два месяца режим повышенной готовности и утвердили новые ограничительные меры, заявил губернатор региона Алексей Русских.
В Ульяновской области ввели новые ограничительные меры
  • © Дмитрий Коробейников
  • РИА Новости

Режим повышенной готовности будет продлён до 1 декабря.

«С 1 октября предлагается ввести ряд дополнительных ограничений: ограничить допобразование несовершеннолетних, оставить в школах небольшие группы. Ограничивается численность при регистрации брака в торжественной обстановке — не более 10 человек. Кроме того, приостанавливается доступ несовершеннолетних в торговые центры без сопровождения родителей», — приводит Интерфакс слова Русских.

Он добавил, что посещать развлекательные мероприятия, а также кинотеатры и театры смогут только граждане, у которых есть QR-код, подтверждающий факт прохождения вакцинации или перенесённого заболевания, или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

По словам губернатора региона, ограничения вводятся в связи с тревожной ситуацией с распространением пандемии и высоким уровнем заболеваемости — статистика летальных исходов остается выше среднероссийской.

Ранее новые ограничения в связи с коронавирусом ввели в Удмуртии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить