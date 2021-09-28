В Удмуртии введут новые ограничения в связи с COVID-19

В Удмуртии введут новые ограничения в связи с коронавирусом, заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов во время заседания оперштаба.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«С 28 сентября органы государственной власти республики работают в максимально удалённом режиме. Руководители структурных подразделений самостоятельно принимают решения, в каком количестве работники должны находиться на рабочих местах», — сказал Семёнов.

Со среды, 29 сентября, в регионе запретят работу фуд-кортов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, на заправках, а также предприятий с доставкой. Их работа может осуществляться либо при ограничении вместимости залов до 50%, либо при полной загрузке, но с предъявлением посетителями сертификата о вакцинации или теста на COVID-19, проведённого не более 72 часов назад.

С 5 октября до особого распоряжения посещать культурные мероприятия можно будет тоже при наличии либо справки о вакцинации, либо ПЦР-теста.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, высказался в беседе с НСН об иммунитете у переболевших COVID-19.