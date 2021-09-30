Капитан «Мальмё» считает, что команда пропустила необязательные мячи

Капитан шведского «Мальмё» Андерс Кристиансен прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«На этом уровне тебя наказывают за малейший просчёт. «Мальмё» провёл хороший первый тайм, создавал моменты, но после того как «Зенит» забил второй мяч, а мы остались вдесятером, всё свелось к тому, чтобы не пропустить ещё. Мы пропустили необязательные мячи», — приводит слова Кристиансена официальный сайт УЕФА со ссылкой на Telia.

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.

На 53-й минуте красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анел Ахмедходжич.

Таким образом, петербургский клуб набрал три очка и расположился на первом месте в турнирной таблице группы H. У «Мальмё» ноль очков и четвёртая позиция.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».