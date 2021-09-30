Куман высказался о своём будущем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражения от лиссабонской «Бенфики» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Окончательный результат не соответствует тому, что мы видели на поле. Это трудно принять. Несмотря на поражение, считаю, что команда играла хорошо. У нас были была возможности забить два мяча, мы ни в чём не уступали сопернику, кроме эффективности», — приводит слова Кумана Marca.

Также тренер высказался о своём будущем в клубе.

«Ничего не могу сказать об этом, потому что не знаю позицию клуба по этому вопросу. Я прекрасно понимаю, что для любого тренера в «Барселоне» ситуация осложняется, если ты не побеждаешь две игры подряд в Лиги чемпионов», — сказал он.

Встреча проходила в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Бенфики» забитыми мячами отметились Дарвин Нуньес (два гола, один с пенальти) и Рафаэл Силва.

На 87-й минуте игры за вторую жёлтую карточку с поля был удалён игрок «Барселоны» Эрик Гарсия.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил шведский «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.