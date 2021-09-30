Бускетс считает, что «Барселона» находится в критической ситуации

Полузащитник и капитан «Барселоны» после поражения от лиссабонской «Бенфики» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера команды Рональда Кумана.

«Проще всего уволить наставника. Мы все несём ответственность за результат. Но «Барселона» находится в критической ситуации», — приводит слова Бускетса Barca Centre.

Встреча проходила в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Бенфики» забитыми мячами отметились Дарвин Нуньес (два гола, один с пенальти) и Рафаэл Силва.

На 87-й минуте игры за вторую жёлтую карточку с поля был удалён игрок «Барселоны» Эрик Гарсия.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил шведский «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.