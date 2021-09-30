Бускетс считает, что «Барселона» находится в критической ситуации
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«Проще всего уволить наставника. Мы все несём ответственность за результат. Но «Барселона» находится в критической ситуации», — приводит слова Бускетса Barca Centre.
Встреча проходила в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.
В составе «Бенфики» забитыми мячами отметились Дарвин Нуньес (два гола, один с пенальти) и Рафаэл Силва.
На 87-й минуте игры за вторую жёлтую карточку с поля был удалён игрок «Барселоны» Эрик Гарсия.
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил шведский «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.