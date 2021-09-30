Российских болельщиков «Локомотива» не пустят на матч с «Лацио» в Риме

Болельщики московского «Локомотива» из России не смогут попасть на матч второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Лацио».

«Представители итальянской полиции уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций и играющие команды, что на игру не будут допущены зрители, не являющиеся гражданами Евросоюза или не имеющие вида на жительство в Евросоюзе», — сообщается на сайте московского клуба.

Встреча пройдёт 30 сентября на олимпийским стадионе в Риме. Начало игры — 22:00 по мск.

Ранее главный тренер итальянского «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против московского «Локомотива».