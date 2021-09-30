Сарри назвал «Локомотив» сложным соперником

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Главный тренер итальянского «Лацио» Маурицио Сарии поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против московского «Локомотива».
Сарри назвал «Локомотив» сложным соперником
  • AP

«Прошу футболистов сосредоточиться на Лиге Европы. Мы потерпели поражение в первой игре, поэтому нас ожидает очень важная встреча. «Локомотив» — сложный соперник. Я играл с ними два года назад с туринским «Ювентусом», мы не без не без труда одержали победу. В первом тайме мы уступали, затем Дибала забил два мяча. В ответном матче мы победили благодаря Дугласу Косте», — приводит слова Сарии Football Italia.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на олимпийском стадионе в Риме. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее стал известен состав петербургского «Зенита» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со шведским «Мальмё».

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