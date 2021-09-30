Сарри назвал «Локомотив» сложным соперником

Главный тренер итальянского «Лацио» Маурицио Сарии поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против московского «Локомотива».

«Прошу футболистов сосредоточиться на Лиге Европы. Мы потерпели поражение в первой игре, поэтому нас ожидает очень важная встреча. «Локомотив» — сложный соперник. Я играл с ними два года назад с туринским «Ювентусом», мы не без не без труда одержали победу. В первом тайме мы уступали, затем Дибала забил два мяча. В ответном матче мы победили благодаря Дугласу Косте», — приводит слова Сарии Football Italia.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на олимпийском стадионе в Риме. Начало игры — в 22:00 мск.

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