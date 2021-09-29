Опубликован стартовый состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Мальмё»

Нападающий «Зенита» из Санкт-Петербург Артём Дзюба выйдет в стартовом составе на матч групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА со шведским «Мальмё».

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

На поле с первых минут матча у «Зенита» появятся:

Станислав Крицюк (вратарь), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Артём Дзюба.

Игра второго тура группы H пройдёт в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 19:45 мск.

Ранее сообщалось, что три клуба элитного дивизиона чемпионата Испании по футболу обдумывают трансфер полузащитника «Зенита» Барриоса.