Опубликован стартовый состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Мальмё»
- Reuters
Об этом сообщается на сайте УЕФА.
На поле с первых минут матча у «Зенита» появятся:
Станислав Крицюк (вратарь), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Артём Дзюба.
Игра второго тура группы H пройдёт в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 19:45 мск.
Ранее сообщалось, что три клуба элитного дивизиона чемпионата Испании по футболу обдумывают трансфер полузащитника «Зенита» Барриоса.