Fichajes: Барриос может продолжить карьеру в Испании
- РИА Новости
Как сообщает Fichajes, в покупке 27-летнего хавбека заинтересованы «Атлетико», «Севилья» и «Валенсия».
СМИ оценивают стоимость игрока сборной Колумбии в €15 млн.
Барриос перешёл в «Зенит» в 2019 году из аргентинского «Бока Хуниорс». Колумбиец в текущем сезоне сыграл восемь матчей за петербургский клуб.
Ранее сообщалось, что зарплата голландского полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, который выступает за роттердамский «Фейеноорд» на правах аренды, составляет €500 тыс. в год.