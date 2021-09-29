Fichajes: Барриос может продолжить карьеру в Испании

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Три клуба элитного дивизиона чемпионата Испании по футболу обдумывают трансфер полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса.
Fichajes: Барриос может продолжить карьеру в Испании
  • РИА Новости

Как сообщает Fichajes, в покупке 27-летнего хавбека заинтересованы «Атлетико», «Севилья» и «Валенсия».

СМИ оценивают стоимость игрока сборной Колумбии в €15 млн.

Барриос перешёл в «Зенит» в 2019 году из аргентинского «Бока Хуниорс». Колумбиец в текущем сезоне сыграл восемь матчей за петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что зарплата голландского полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, который выступает за роттердамский «Фейеноорд» на правах аренды, составляет €500 тыс. в год.

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