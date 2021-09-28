Metaratings: Тиль пошёл на трёхкратное понижение зарплаты ради игровой практики в «Фейеноорде»
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Об этом сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что в «Спартаке» Тиль получал примерно €1,75 млн за сезон.
Таким образом, полузащитник пошёл на трёхкратное понижение зарплаты ради игровой практики в «Фейеноорде».
В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала график подготовки сборной России к матчам отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года со Словакией и Словенией.