Metaratings: Тиль пошёл на трёхкратное понижение зарплаты ради игровой практики в «Фейеноорде»

Зарплата голландского полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, который выступает за роттердамский «Фейеноорд» на правах аренды, составляет €500 тыс. в год.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что в «Спартаке» Тиль получал примерно €1,75 млн за сезон.

Таким образом, полузащитник пошёл на трёхкратное понижение зарплаты ради игровой практики в «Фейеноорде».

В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала график подготовки сборной России к матчам отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года со Словакией и Словенией.