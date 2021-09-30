«Локомотив» проиграл «Лацио» в матче Лиги Европы
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Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В составе «Лацио» забитыми мячами отметились Тома Башич и Патрисио Габбарон.
Таким образом, итальянская команда набрала три очка и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы E. «Локомотив» с одним баллом занимает четвёртую позицию.
Ранее московский «Спартак» победил итальянский «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.