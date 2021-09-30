Промес считает, что футболисты «Наполи» недооценили силу «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу красно-белых в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Наполи» (3:2).

«Никто не ожидал, что они так рано забьют. Мы должны изучить этот момент. В таких играх нельзя пропускать так быстро. Думаю, что после удаления мы стали играть лучше. У нас очень хорошие эмоции. Немногие думали, что мы обыграем «Наполи» на их поле», — цитирует Квинси «Спорт-Экспресс».

Игрок полагает, что футболисты «Наполи» были слишком уверены в своей победе и поэтому недооценили «Спартак». Он добавил, что хорошо было считаться аутсайдером матча в Неаполе, поскольку это позволило снять давление с некоторых игроков московской команды.

«Нужно быть аккуратнее, недооценивая нас», — сказал он.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (55-я, 90-я минуты). Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов (80-я). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1-я минута) и Виктор Осимхен (90 + 4).

«Спартак» с тремя очками занимает второе место в группе С. Лидирует «Легия» (6 очков). «Наполи» (1) расположился на третьей позиции, «Лестер» (1) — на четвёртой.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал травму нападающего команды Эсекьеля Понсе в матче с «Наполи».