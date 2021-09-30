Витория посвятил победу над «Наполи» болельщикам «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал травму нападающего команды Эсекьеля Понсе в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи».

«Мы пока не знаем, насколько серьёзное повреждение у Эсекьеля. Может, будет травма чуть серьёзнее, чем мы думает. И эта победа — для Понсе и для болельщиков «Спартака», которые приехали в Неаполь поддержать нас. Они нам действительно помогли», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака».

Ранее сообщалось, что российские журналисты встретили Виторию аплодисментами после игры с «Наполи».