Российские журналисты встретили Виторию аплодисментами после победы «Спартака» над «Наполи»
- Reuters
- © Ciro De Luca
Перед пресс-конференцией российские журналисты встретили тренера аплодисментами.
«Спасибо за аплодисменты. Сложная победа. Играли против сильной команды. Но в конце концов «Спартак» заслужил победу. Начало было неудачным — пропустили менее чем через 30 секунд после начала матча. Это последнее, чего хотел бы наставник», — приводит слова Витории «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что «Наполи» чувствовал себя увереннее.
«В перерыве говорили о том, что важно сохранять нужную глубину и играть умно. Просто делали свою работу и верили, что моменты придут. Это важная и очень хорошая победа. Я поздравил футболистов. Это был хороший день», — сказал Витория.
Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» и «Наполи» устроили потасовку в матче Лиги Европы.