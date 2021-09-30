Российские журналисты встретили Виторию аплодисментами после победы «Спартака» над «Наполи»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу над итальянским «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Российские журналисты встретили Виторию аплодисментами после победы «Спартака» над «Наполи»
  • Reuters
  • © Ciro De Luca

Перед пресс-конференцией российские журналисты встретили тренера аплодисментами.

«Спасибо за аплодисменты. Сложная победа. Играли против сильной команды. Но в конце концов «Спартак» заслужил победу. Начало было неудачным — пропустили менее чем через 30 секунд после начала матча. Это последнее, чего хотел бы наставник», — приводит слова Витории «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что «Наполи» чувствовал себя увереннее.

«В перерыве говорили о том, что важно сохранять нужную глубину и играть умно. Просто делали свою работу и верили, что моменты придут. Это важная и очень хорошая победа. Я поздравил футболистов. Это был хороший день», — сказал Витория.

Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» и «Наполи» устроили потасовку в матче Лиги Европы.

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