Упрямство или рационализм: почему Карпин рискует, не вызывая Дзюбу в сборную России на решающие матчи отбора ЧМ-2022

Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира. Тренерский штаб предпочёл экс-капитану Фёдора Смолова, Антона Заболотного, Константина Тюкавина, Гамида Агаларова и Ивана Сергеева. При этом нападающий «Зенита» набрал отличную форму и в пяти последних встречах РПЛ забил шесть мячей. В его лице национальная команда могла получить как лидера и вожака, так и игрока, способного удачно выходить на замену и продавливать чужую оборону. При этом сам спортсмен не отказывался защищать честь страны.

Невызов Артёма Дзюбы в сборную России на решающие матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией стал главной неожиданностью. В расширенном списке нашлись места сразу для 41 футболиста, но только не для одного из лучших нападающих страны. Валерий Карпин сухо объяснил это «решением тренерского штаба» и подчеркнул, что лично не общался с форвардом перед обнародованием списка.

Летом у него с бывшим подопечным состоялась личная встреча, и, казалось, сторонам удалось уладить былой конфликт, а лидер национальной команды продолжит выступать за неё и приносить пользу. Но в сентябре его не оказалось в списке, а спустя месяц после включения в него форвард внезапно отказался от приглашения, сославшись на плохую форму.

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Сейчас очевидно, что Артём находится в приемлемых кондициях. Если в начале сезона он смотрелся не лучшим образом, не забивал и даже потерял место в основе «Зенита», то в последнее время вновь обрёл себя. В РПЛ Дзюба не уходит с поля без гола в пяти встречах подряд, а в одной из них даже оформил дубль. Попутно форвард забил юбилейный, 100-й мяч за «Зенит» и повторил рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в чемпионате страны.

При этом игра петербуржцев больше не завязана на забросы в направлении фактурного нападающего. Но он быстро адаптировался к новым требованиям и наладил взаимодействие с бразильцами Малкомом, Венделом и Клаудиньо, отлично смотрясь в подыгрыше. Неудивительно, что Сергей Семак вернул футболиста в стартовый состав. Осенью он не выходил в основе лишь в матчах с «Челси» и со «Спартаком».

Высокий уровень мастерства по меркам отечественного первенства доказывают и продвинутые статистические показатели. Воспитанник «Спартака» входит в топ-20 по среднему количеству ударов за матч (2,3), делит 12-е место с Александром Соболевым по числу выигранных верховых единоборств (3,0) и для футболиста его позиции отдаёт не так мало точных передач (72%).

Главные претензии болельщиков к Дзюбе касаются вовсе не выступления в РПЛ, а игры в Лиге чемпионов. Артём вышел на поле с первых минут в двух матчах главного еврокубка из трёх, но не набрал ни одного очка по системе «гол + пас». Действительно провалил он только встречу с «Ювентусом», в которой выиграл всего три верховых единоборства и отдал столько же точных пасов.

В игре с «Мальмё» он хотя и не поразил чужие ворота, действовал очень полезно — в частности, поспособствовал удалению Анела Ахмедходжича в начале второго тайма, выполнив своевременную скидку на Далера Кузяева и вынудив соперника нарушить правила. А в матче с «Челси» форвард, едва появившись на поле, создал самый опасный момент команды.

С одной стороны, сложно спорить с тем, что ему тяжело проявлять себя на таком уровне. С другой, нападающий забил в ЛЧ суммарно девять мячей. Для сравнения: в активе основного на данный момент форварда сборной Фёдора Смолова — ни одного реализованного удара в главном еврокубке. А попавшие в расширенный ростер Антон Заболотный, Константин Тюкавин, Гамид Агаларов и Иван Сергеев и вовсе там никогда не играли.

Что касается национальной команды, многие сомневаются, что Дзюба проявит себя в тактических построениях Карпина. Высказываются справедливые опасения, что он не сможет активно прессинговать защитников по примеру Смолова и в свои 33 года выполнять настолько большой объём черновой работы.

Тем не менее, даже оставаясь на скамейке запасных, Артём способен приносить пользу. С его появлением в заявке Карпин получил бы возможность варьировать игровую схему в нападении, которая сейчас почти безальтернативна. Футболист «Зенита» по-прежнему способен продавить защитников, как никто в России. Эти его качества не раз помогали в матчах с низко обороняющимися соперниками. Он бы наверняка пригодился в противостоянии со Словенией, когда Смолов оказался не в состоянии зацепиться за мяч и в перерыве уступил место Заболотному.

Более того, в отдельных играх тренерский штаб мог бы выпускать в паре Смолова и Дзюбу, тем самым отходя от тактики с фланговыми нападающими. В таком случае оба получили бы возможность продемонстрировать свои сильные качества и дополнять друг друга. Артёму не привыкать к подобной расстановке, ведь в «Зените» он отлично сыгрался с Сердаром Азмуном.

А главное, нельзя сказать, что трёхкратный чемпион страны слабее вызванных в сборную конкурентов. Больше него в РПЛ в настоящий момент забили только Агаларов (10) и Смолов (7). При этом Дзюба долго не мог отличиться, зато потом начал огорчать соперников в каждом туре.

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Нападающий «Локомотива», хоть и пользуется доверием Карпина, не может похвастать в национальной команде высокой результативностью. В четырёх поединках на его счету всего один гол — в игре с аутсайдером группы Мальтой, когда грубейшую ошибку допустил вратарь. В остальных встречах он нанёс суммарно только шесть ударов — скромный показатель для нападающего. При этом большая их часть не несла особой опасности.

Заболотный — футболист того же функционала, что и Дзюба, но уступающий ему практически по всем показателям. Антон не так хорош в подыгрыше, более прямолинеен и намного меньше забивает, а также близко не обладает опытом больших матчей.

О трёх других форвардах говорить пока нечего, поскольку они практически вовсе не играли на высоком уровне. Тюкавин в 19 лет только начал вызываться в сборную, как и 21-летний Агаларов. Сергеев впервые попал в расширенный список, и с большой долей вероятности его фамилии не окажется в окончательном.

При этом сам Дзюба, несмотря на свой возраст, наверняка до сих пор горит желанием защищать честь страны. При Станиславе Черчесове он регулярно приезжал в сборную и выходил на поле даже с травмами. Наглядная статистика: после домашнего мундиаля он пропустить лишь пять матчей России — два из-за повреждений и три по причине невызова после публикации скандального видео. В остальных случаях он всегда помогал национальной команде и оставался полезен.

Во многом этому способствовало отменное здоровье. Несмотря на высокий рост и солидный вес, он избежал серьёзных травм и суммарно за всю карьеру пропустил всего 12 встреч на клубном уровне. А потому вряд ли у форварда может появиться желание, как у Игоря Акинфеева или Марио Фернандеса, сосредоточиться на выступлении за клуб и больше времени уделять восстановлению.

К тому же внимательно следящий за собственной статистикой Дзюба не может не знать, что всего один точный удар отделяет его от звания самого результативного футболиста в истории сборной. Сейчас он делит лидерство по этому показателю с Александром Кержаковым. В активе обоих по 30 мячей. Этот момент должен стать для ветерана отличной мотивацией, равно как и возможность поехать на второй ЧМ в карьере.

Наконец, Дзюба может стать для Карпина именно тем лидером, которого не хватает команде в настоящий момент. Неслучайно новый наставник передаёт капитанскую повязку от одного подопечного к другому. С одной стороны, при таком нововведении каждый чувствует доверие к себе. С другой — реального вожака, способного повести за собой, в сборной нет, и коллективная ответственность в решающий момент грозит обернуться всеобщим безволием.