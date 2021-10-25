Объявлен расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился со списком игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации чемпионата мира-2022 с Кипром и Хорватией.

В расширенный список национальной команды страны был внесён 41 футболист. В списке присутствует пятеро вратарей — это Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов (ФК «Краснодар»), Сослан Джанаев (ФК «Сочи»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия) и Илья Лантратов (ФК «Химки»).

Из списка защитников также только один человек представляет иностранный клуб. Это Фёдор Кудряшов из турецкого «Антальяспора». Помимо него, в списке значатся: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко (ФК «Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи») и Арсен Адамов («Урал»).

Наибольший выбор у Валерия Карпина в полузащите. В эту линию было вызвано 20 человек, в том числе новички команды Дмитрий Полоз (ФК «Ростов») и Роман Ежов («Крылья Советов»). Также в списке значатся: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Константин Марадишвили из «Локомотива», Максим Мухин и Ильзат Ахметов из ЦСКА Москва, Александр Головин из «Монако», Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все трое — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов, Александр Черников (оба — ФК «Краснодар»), Денис Глушаков (ФК «Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак») и Данил Глебов (ФК «Ростов»).

А вот среди нападающих — только представители чемпионата России: Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Во время ноябрьского окна российская сборная проведет два матча. 11 ноября в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина примет Кипр. Начало поединка — 20.00 мск. А 14 ноября россияне сыграют с хорватами в Сплите. Начало матча — 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Дзюба не был включён в расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией.