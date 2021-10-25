Дзюба не включён в расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией
- РИА Новости
Об этом свидетельствует расширенный состав национальной команды, который был опубликован в Telegram-канале сборной.
Дзюба в этом сезоне забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Зенит».
11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Дзюба не вышел в старте на матч со «Спартаком».