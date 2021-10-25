Дзюба не включён в расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба пропустит матчи сборной России по футболу с Кипром и Хорватией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Дзюба не включён в расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует расширенный состав национальной команды, который был опубликован в Telegram-канале сборной.

Дзюба в этом сезоне забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Зенит».

11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. 

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Дзюба не вышел в старте на матч со «Спартаком».

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