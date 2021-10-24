Тренер «Зенита» объяснил, почему Дзюба не вышел в старте на матч со «Спартаком»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о составе своей команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» (7:1).

«Плана отдать мяч сопернику не было. Мы забили, и «Спартаку» нужно было атаковать. Но «Спартак» — команда, которая не обороняется низко. Зоны за спинами защитников есть, надо было ими воспользоваться. Сутормин и Караваев — это игроки, которые обладают сильными качествами. И мы выбираем, кто из них будет играть, исходя из соперника. По сегодняшней тактической модели нам было удобнее использовать Азмуна. Потому Дзюба остался на скамейке. Плюс дали шанс Мостовому. Дальше будем смотреть, кто насколько готов к следующим матчам», — сказал после матча Семак.

Ранее Семак поделился эмоциями от победы над «Спартаком».

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