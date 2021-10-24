Семак: раз в год бывают такие матчи

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о перспективах московского «Спартака» после разгрома красно-белых (7:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак: раз в год бывают такие матчи
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Нельзя говорить, что «Спартак» нам не конкурент. Всё меняется быстро, таких примеров много. Ни о каком доминировании не стал бы говорить. Что же касается счёта, иногда залетает всё. Как в прошлом сезоне с «Локомотивом». Раз в год бывают такие матчи. Я не могу сказать, что это сумасшедшее везение. Нам это возвращается за те матчи, когда мы создаем моменты, но не забиваем мячи», — сказал Семак после матча.

Ранее Витория не стал отвечать на вопрос о своей отставке с поста главного тренера «Спартака».

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