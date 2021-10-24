Витория не стал отвечать на вопрос о своей отставке с поста главного тренера «Спартака»
- РИА Новости
«Это очень грустный день. Играли несфокусировано — это основная причина нашего поражения сегодня. В такие моменты мужчина должен принять то, что произошло. Делать такие громкие заявления об отставке нельзя», — сказал после матча Руй Витория
51-летний португалец возглавил «Спартак» перед сезоном-2021/2022. Под его руководством команда в 12 турах чемпионата РПЛ добыла пять побед, дважды сыграла вничью и пять раз проиграла.
Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Спартак» в матче РПЛ, забив семь мячей.