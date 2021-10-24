«Зенит» разгромил «Спартак» в матче РПЛ, забив семь мячей

Короткая ссылка
В 12-м туре Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над московским «Спартаком».
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче РПЛ, забив семь мячей
  • РИА Новости

Матч, проходившая на стадионе «Газпром Арена», завершился со счётом 7:1 в пользу хозяев.

По дублю оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также отличились Клаудиньо, Артём Дзюба (с пенальти) и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

С 79-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Максимилиана Кофрие.

«Зенит» набрал 26 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. У «Спартака» 17 очков и седьмая строчка.

Ранее Ерохин забил седьмой мяч в ворота «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить