«Зенит» разгромил «Спартак» в матче РПЛ, забив семь мячей

В 12-м туре Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над московским «Спартаком».

Матч, проходившая на стадионе «Газпром Арена», завершился со счётом 7:1 в пользу хозяев.

По дублю оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также отличились Клаудиньо, Артём Дзюба (с пенальти) и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

С 79-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Максимилиана Кофрие.

«Зенит» набрал 26 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. У «Спартака» 17 очков и седьмая строчка.

Ранее Ерохин забил седьмой мяч в ворота «Спартака».