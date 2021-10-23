«Он приносит «Зениту» много очков»: Игонин о роли Дзюбы, ошибках Ловрена и дерби двух столиц со «Спартаком»

Артём Дзюба с большой долей вероятности появится на поле с первых минут в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком». Об этом в интервью RT заявил бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин. По его словам, нападающий, несмотря на критику в его адрес, продолжает приносить большую пользу команде. Также эксперт усомнился в том, что Сергей Семак пойдёт на смену расстановки в дерби, объяснил, кто может заменить травмированных Клаудиньо и Малкома, и назвал главный недостаток Далера Кузяева.

— Несмотря на проблемы в обороне, «Спартак» пропустил в этом сезоне РПЛ больше, чем должен был, по показателю ожидаемых голов. «Зенит» же славится тем, что аккуратно использует шансы у чужих ворот. Предстоящий матч станет большей проверкой для защиты красно-белых или нападения хозяев?

— Многое будет зависеть от того, кто именно выйдет на поле. У петербуржцев есть несколько вариантов. Сейчас, например, широко обсуждается вопрос о целесообразности использования Артёма Дзюбы. Если в атаке появится он — это одна история, а если Сердар Азмун — другая. Третий вариант — ставка на бразильцев, которые начали определять всю игру команды. Думаю, от этого и будут отталкиваться. По защите «Спартака» всё более или менее понятно. Вряд ли мы увидим в этой линии изменения, которые кардинально повлияют на результат. При этом к обороне «Зенита», к сожалению, тоже возникает немало вопросов. Если бы подопечные Сергея Семака действовали более надёжно, в предыдущих поединках всё сложилось бы иначе. Зато нападение даёт результат и является одним из лучших в лиге.

— Вы сами затронули тему Дзюбы. По мнению известного комментатора Констатина Генича, Артёма не стоило включать в основу на игру с «Ювентусом». А его коллега Геннадий Орлов подчеркнул, что форвард больше не соответствует европейскому уровню. Вы согласны с такой позицией?

— Дзюбу действительно много критикуют. Но это прежде всего связано с его работой на поле. Если оценивать КПД футболиста в целом, он очень высокий. Даже по статистике видно: Артём забивает, отдаёт результативные передачи. Да, он выигрывает не так много борьбы и проделывает недостаточно беговой работы, однако всё равно отмечается голами. Поэтому я понимаю желание тренера видеть Дзюбу на поле. Конечно, было бы здорово, если он мог делать вообще всё, но где у нас в России найти таких футболистов?

— Что вы подразумеваете под его КПД, помимо непосредственно результативных действий?

— Он приносит команде невероятно много очков. Мне, возможно, тоже хотелось бы, чтобы в основу на игру с «Ювентусом» попал нападающий, способный убежать в контратаку. Но нельзя забывать о высококлассных и быстрых защитниках туринцев. С такой линией обороны Дзюба и Сердар Азмун имели абсолютно равные шансы принести пользу петербуржцам. Ни один в итоге не воспользовался ими. Полумоменты были в основном у бразильцев. То есть акцент смещён на исполнителей, которые располагаются под нападающими. Этим и интересен нынешний «Зенит» — теперь атакуют не только два форварда.

— Допускаете вариант, при котором в дерби с первых минут появятся и Дзюба, и Азмун, учитывая травмы Клаудиньо и Малкома?

— Возможно всё, но я не думаю, что Семак станет отходить от нынешней схемы. На мой взгляд, она вполне интересная и рабочая. Если бы не ошибки в обороне, мы бы даже не рассуждали о других расстановках, а говорили бы о том, какую роль в прежней играют бразильцы. Хотя к самой тактике и расположению защитников вопросов нет.

— Логичнее начать матч со «Спартаком» с быстрым Азмуном на острие, учитывая травму Самуэля Жиго и возможное появление в центре обороны москвичей менее мобильного Максимилиано Кофрие?

— Мне кажется, в основу включат всё же Дзюбу. Азмуна хотелось бы увидеть во втором тайме, когда нужно добавить движения. В любом случае это будет усиление. Если же Семак сделает выбор в пользу Сердара, Артём может появиться только в концовке, когда не получается комбинировать и требуется организовать навал. На мой взгляд, с Дзюбой в старте у Семака останется больше пространства для манёвра, чтобы оживить игру впоследствии.

— Кого спартаковцам предпочтительнее использовать в центре защиты в отсутствие Жиго: Илью Кутепова, Илью Гапонова или Николая Рассказова, которого подвергли жёсткой критике после встречи с «Лестером»?

— Даже не представляю, как Руй Витория смотрит на данную ситуацию, но вспоминаю, как Кутепов пропускал длительные отрезки, а затем появлялся на поле словно из ниоткуда и даже вытаскивал отдельные встречи. Поэтому Илья, уверен, готов психологически. Всё зависит только от решения тренера. Скорее всего, на первое место выйдут понимание тактики и какие-то личностные качества исполнителя.

— Станет ли «Зенит» чаще атаковать через левый фланг, памятуя о проблемах соперника в зоне правого центрального защитника?

— В любом случае красно-белые будут реагировать на свои недочёты в поединке с «Лестером». Думаю, команда всё разобрала и вряд ли стоит ждать от неё аналогичных ошибок. Многое будет зависеть от состава красно-белых, и Семак на установке обратит на него внимание. Но в любой момент «Спартак» может поменять схему и игроков. Думаю, у петербуржцев не будет задачи действовать через левый фланг — проблемы москвичей здесь отметят, но не более того.

— Вы отмечаете важность бразильцев в нынешней модели «Зенита», а кем Семаку заменить травмированных Клаудиньо и Малкома?

— Они, конечно, мастеровитые ребята, но зачастую зависимы от оппонента, то есть, если соперники хороши в отборе, латиноамериканцы проявляют себя не так ярко. При этом кого-то одного из них выделить сложно. В ростере действующих чемпионов есть Данил Круговой и Далер Кузяев. Эти футболисты в первенстве России совершенно спокойно способны конкурировать со всеми, в том числе со «Спартаком». Дерби как раз и является для них возможностью проявить себя.

— Кузяев в последнее время добился серьёзного прогресса. Можно ли его назвать одним из лучших игроков РПЛ на своей позиции на данный момент?

— Далер всегда был исполнителем высокого уровня. Помимо приобретённого опыта, он играет теперь в несколько иной футбол, поэтому и выглядит более ценным для команды. Но меня беспокоит, что от Кузяева идёт много лишней агрессии, нарушений. Не знаю, с чем это связано. Жёлтые карточки вынуждают тренера менять Кузяева по ходу матчей, хотя он очень важен для Семака.

— То есть главная его проблема — несдержанность?

— Эмоциональная дисциплина, если говорить точнее. Ему следует по-взрослому подходить к некоторым эпизодам. Уверен, Семак тоже постоянно указывает Далеру на это. Не заметить подобный пробел сложно, ведь полузащитник выступает и в Лиге чемпионов, и в сборной. Поэтому не совсем понятно, зачем он совершает глупые фолы. Потом ведь и перестраиваться приходится по этой причине.

— В любом случае у «Зенита», на первый взгляд, явное преимущество над «Спартаком» по именам в центре поля...

— У сине-бело-голубых эта зона достаточно насыщенна. Хотя не думаю, что в позиционной игре это будет важно. При контратаках — возможно. Красно-белые всегда могут устроить сюрприз. Там собраны достаточно качественные футболисты. При правильном эмоциональном настрое гости поймут: с «Зенитом» можно играть. Тем более в таких матчах не важно, кто на каком месте находится.

— Какие меры необходимо предпринять Витории, чтобы избежать ставших традиционными провалов в опорной зоне?

— Если гости сделают ставку строго на оборону, провалиться будет сложно. Одно дело, когда футболисты находятся в своих зонах и пытаются страховать партнёров, а другое — когда застревают в атаке и рассредотачиваются по всему периметру поля. Во втором случае возможны проблемы. Но они могут возникнуть не только у «Спартака». Во встречах с петербуржцами, которые делают ставку на стремительно выходящих вперёд бразильцев, сложности появляются у любой команды Премьер-лиги.

— Вы не раз отмечали, что вам нравится нынешняя схема «Зенита». Но после ошибок Деяна Ловрена не лучше ли вернуться к расстановке с двумя центральными защитниками?

— Варианты с заменой хорвата при игре в три защитника мне понятны, но отходить от нынешней модели не стоит. Всё-таки футбол в исполнении «Зенита» стал намного более ярким, красочным и разнообразным. Хотя по ходу матчей мы видели, как Семак иногда возвращался к формации с двумя игроками в центре обороны. Однако нынешняя схема обеспечивает должный уровень надёжности с теми футболистами, которые есть в обойме. И не сказал бы, что Ловрен откровенно ошибался в поединке с «Ювентусом». С одной стороны, защитники больше играли в линию по мячу, но я бы отметил оплошность опорника в моменте с голом Деяна Кулушевски. Он должен опускаться ниже при подобных ситуациях, тем более что розыгрыш туринцев был долгим, у них имелось достаточно времени на проведение атаки.

— При этом нельзя не обратить внимание на то, что «Зенит» пропускает хотя бы один мяч в пяти турах РПЛ подряд. У «Спартака» набор футболистов в атаке точно не хуже, чем у «Сочи» и «Арсенала». Что делать Семаку для нейтрализации опасности у собственных ворот?

— По моему мнению, наставник сделал всё возможное. Схема и так заточена на то, чтобы пропускать как можно меньше. Здесь уже нужно спрашивать с самих футболистов, смотреть на их качества и функциональную готовность. Тот же Ярослав Ракицкий способен стабильно выступать на хорошем уровне, даже если его в Новый год заставить выйти на поле. А вот ошибки Дмитрия Чистякова и Ловрена — слишком простые и вызывают удивление. Но на самом деле, у Семака не настолько богатый выбор. Накладываются кадровые проблемы, плюс приходится проводить много матчей, поэтому его подопечные банально устают.

— Тревога возникает и за вратарскую линию сине-бело-голубых. Новичок Станислав Крицюк не всегда действует надёжно. Стоит ли делать на него ставку в дерби, учитывая наличие опытного Михаила Кержакова?

— Несмотря на некие недостатки, он хорошо играет ногами, то есть в текущей схеме является одним из разыгрывающих футболистов. Такая роль Станислава позволяет Ракицкому спокойно получать мяч слева, хотя раньше украинца успевали накрывать нападающие соперника. А теперь не он один может начать атаку. Для этого Крицюк и был приобретён.