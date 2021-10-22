«Нельзя винить одного Рассказова»: Ледяхов о проблемах «Спартака» в обороне, ошибках Максименко и дерби с «Зенитом»

В третьем туре Лиги Европы с «Лестером» грубые тактические ошибки допускала вся тройка защитников «Спартака». Об этом в интервью RT заявил экс-футболист Игорь Ледяхов. По его словам, Николай Рассказов выступил неудачно, но считать его единственным виновником поражения команды нельзя. Также бывший тренер москвичей рассказал, видит ли он предпосылки к прекращению безвыигрышной серии команды в противостоянии с «Зенитом», не согласился с критикой в адрес Александра Максименко и подчеркнул, что Руй Витория должен остаться у руля коллектива даже в случае неудачного исхода дерби двух столиц.

— В преддверии дерби «Спартак» и «Зенит» провели матчи в еврокубках и уступили. Но если поражение петербуржцев не вызвало негативной реакции, то москвичам серьёзно досталось. Какие эмоции у вас от выступлений обеих команд?

— Естественно, негативные. Всё же во главу угла ставится результат, а обе команды уступили. Обнадёживает то, что «Зенит» смотрелся довольно неплохо против «Ювентуса» — гранда европейского футбола. «Спартак» же имел все предпосылки для победы над «Лестером», но при счёте 2:0 с красно-белыми случилось что-то невообразимое. За девять минут пропустили трижды и потерпели поражение. На мой взгляд, соперники не в лучшем психологическом состоянии подходят к дерби.

— Удивило, что, несмотря на статус оппонента, «Спартак» довольно смело провёл встречу с «Лестером». Особенно на фоне предыдущих противостояний с европейскими коллективами подобного уровня — «Бенфикой» и «Наполи».

— Что касается первой половины, то «Спартак» действительно играл раскованно. Футболисты отлично подготовились, знали, как действует противник. С другой стороны, и подопечные Брендана Роджерса не закрывались. На мой взгляд, это лучший тайм команды под руководством Руя Витории в еврокубках. С теми же «Наполи» и «Бенфикой» значительно больше отбивались.

— В чём именно был заметен прогресс?

— Лучше выходили из обороны в атаку, контролировали мяч. Неплохо себя проявили Александр Соболев и Джордан Ларссон. Если в моменте с первым голом не обошлось без везения, то второй мяч получился очень симпатичным. Активный прессинг у чужой штрафной привёл к перехвату, Виктор Мозес прорвался по флангу и прострелил на шведа, а тот пробил в одно касание. Поэтому провал во втором тайме стал для мня огромным сюрпризом. Линия обороны выглядела безобразно.

— Из-за перебора жёлтых карточек Максимилиано Кофрие не смог выйти на поле в матче с «Лестером», вследствие чего в основе оказался Николай Рассказов. Если абстрагироваться от имён, насколько логично выпускать флангового защитника на место крайнего центрального?

— На самом деле, у представителей данных амплуа функции не сильно отличаются. Кроме того, во встрече с «Лестером» он фактически исполнял роль крайнего защитника. Николай — опытный футболист. Не стоит всё списывать на молодость. Однако нельзя винить одного Рассказова в пропущенных голах «Спартака». Обратите внимание, как в данных эпизодах действовали Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Вся тройка грубо ошибалась тактически.

Возьмём третий мяч англичан. Опорная зона провалилась, вследствие чего Джеймс Мэдисон оказался в центральном круге в полном одиночестве. В данной ситуации защитникам было необходимо сгруппироваться и отойти к своим воротам. Это позволило бы замедлить темп атаки и дать время Зобнину и Литвинову накрыть хавбека гостей. Однако Жиго выдернулся на оппонента, вследствие чего нарушил целостность линии и облегчил задачу противникам. Возникло свободное пространство, последовала передача за спину Рассказову. В этом моменте вся оборона сыграла как в детской школе. На таком уровне это недопустимо.

— Многие удивляются, что Руй Витория упорно делает ставку на Рассказова, игнорируя Илью Кутепова и Илью Гапонова. С чем это может быть связано?

— Мы знаем, что Кутепов — квалифицированный футболист, имеющий за плечами опыт игры на чемпионате мира, но не можем иметь понятия, в каком состоянии он находится в данный момент. Главный тренер не враг себе и выбирает лучших. Не верю в предвзятость со стороны Витории. Видимо, оба Ильи хуже готовы.

— Комментируя выступление защитников, экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко был категоричнее и сказал, что Жиго провалился похлеще Рассказова.

— Если анализировать игру обороны, то Джикия и Жиго допускают много тактических оплошностей, на которые болельщики зачастую не обращают внимания. Из-за этого «Спартак» пропускает так часто.

— Но ведь ещё полтора года назад связка Джикия — Жиго считалась чуть ли не сильнейшей в РПЛ.

— В первый год они с Джикией выглядели неплохо. И это особенно бросалось в глаза, ведь долгое время коллектив не располагал исполнителем подобного уровня в центре обороны. Да, в игре Жиго немало огрехов, но он компенсирует это желанием, отношением к делу. Все видят, что человек борется до конца, бьётся. Но часто возникают ситуации, когда он слишком авантюрно выдвигается на соперника и теряет позицию. Это показатель класса.

— В последние годы принято считать, что в плане мастерства Жиго превосходит всех коллег по амплуа в «Спартаке», включая Джикию. Согласны?

— Думаю, это игроки примерно одного уровня. Возможно, Джикия немного помедленнее. Но Георгий демонстрировал довольно качественный футбол на протяжении долгого времени, зарекомендовал себя не только в клубе, но и в сборной. Однако в последнее время число результативных ошибок заметно возросло.

— В своё время велись разговоры о натурализации Жиго. Как вы думаете, с учётом нынешнего подбора футболистов, Самуэль играл бы в основе национальной команды?

— Почему нет? В сборной России дефицит как нападающих, так и центральных защитников. Тому же Марио Фернандесу ведь сделали гражданство. Четыре года он помогал коллективу, но сейчас устал. Жиго мог бы проследовать по такому же пути. Но я бы отметил, что сейчас в стране подрастает неплохое поколение исполнителей данного амплуа. В ЦСКА развивается Игорь Дивеев, в «Зените» — Дмитрий Чистяков. Пусть он проводит не так много времени на поле, но является квалифицированным спортсменом. Не будем забывать и о Максиме Осипенко из «Ростова». Думаю, эти ребята если и уступают Самуэлю, то совсем немного.

— Выбирая из трио Жиго — Дивеев — Чистяков, кого бы предпочли видеть в качестве партнёра Джикии?

— Чистякова.

— Насколько известно, Жиго не сможет сыграть в матче с «Зенитом», следовательно, придётся либо ротировать тройку, либо переходить на схему 4-4-2, по которой «Спартак» играл вплоть до конца августа. Какой вариант считаете более предпочтительным?

— Думаю, Витория не станет менять формацию и выпустит трёх центральных защитников. И это особенно логично с учётом того, что в старте «Зенита» скорее всего окажутся Артём Дзюба и Сердар Азмун.

— Кого видите рядом с Джикией и Кофрие?

— Может выйти и Кутепов. На мой взгляд, неплохая тройка. Всегда непросто, когда линия обороны постоянно тасуется. Да ещё и перед такой важной встречей.

— После матча многие игроки «Спартака» просили не подвергать жёсткой критике Рассказова. Не считаете, что Витории стоит поставить его в основу на дерби с «Зенитом», чтобы поддержать морально?

— Это профессиональный футбол, а не детский сад. На пресс-конференции Витория сделал очень правильно, сказав, что Рассказов ни в чём не виноват. Уверен, что на разборе он расскажет Николаю, как он смотрелся на поле, в каких моментах просчитался.

— Вплоть до поражения от «Легии» именно Рассказов считался основным правым центральным защитником «Спартака», но потом уступил место Кофрие. Хотя до перехода из «Сент-Трюйдена» того считали слабым защитником и называли этот трансфер заведомо провальным. Как вы оцените уровень бельгийца?

— Признаюсь, поначалу данное приобретение также немного удивило. Думал: «Неужели наш Кутепов хуже, чем игрок из середняка чемпионата Бельгии?» Не могу сказать, что Кофрие действует безошибочно, но в целом выглядит достаточно уверенно.

— Насколько известно, в скором времени в «Спартаке» вполне может быть усилена вратарская позиция. По слухам, клуб заинтересован в приглашении конкурента для Александра Максименко. Логичный ход?

— Думаю, да. Артём Ребров уже в возрасте и скорее исполняет роль тренера вратарей. А Александр Селихов никак не может набрать кондиции и посоперничать за место в основе. В целом согласен с подобным решением. Максименко необходимо подстёгивать. Здоровая конкуренция всегда идёт только на пользу. Если в обойме будет талантливый молодой голкипер, это окажет исключительно положительное влияние.

— В последнее время многие обвиняют Максименко в том, что он допускает много ошибок, не выручает. Подобное мнение обоснованно?

— Не считаю, что Максименко не спасает. Время от времени он выручает в сложных ситуациях, другое дело, что регулярно пропускает в важных матчах. Статусные встречи он не всегда проводит ровно, это и провоцирует критику в его адрес. Но не стоит забывать, что Александр по-прежнему остаётся молодым голкипером.

— Вам не кажется, что в последнее время Максименко стал если не регрессировать, то стагнировать?

— Думаю, мы слишком категоричны по отношению к нему. Сбавлять он точно не стал. Игра Максименко — отражение выступления «Спартака» в сезоне. Разве кто-то из футболистов смотрится стабильно?

— На ваш взгляд, сейчас Максименко входит в топ-5 сильнейших вратарей России?

— Да, что подтверждают вызовы в сборную России. В пятёрке сильнейших вратарей страны он точно значится.

— Говоря о позитивном, кто из футболистов «Спартака» произвёл на вас наиболее приятное впечатление в матче с «Лестером»?

— Если говорить исключительно о первом тайме, то высоких оценок достойны практически все подопечные Витории. Соболев очень здорово действовал на острие, наконец пришёл в себя Ларссон.

— В третьем туре Лиги Европы голевой передачей отметился Зелимхан Бакаев, который на высоком уровне провёл встречи с «Динамо» и «Ахматом», а также ярко проявил себя в сборной России. Можно ли говорить, что он напоминает себя периода 2019 года — до заболевания коронавирусом?

— Мне кажется, неправильно всё списывать на болезнь. Всё же это молодой игрок, ему свойственны перепады формы. Да, в трёх мачтах он демонстрирует неплохой уровень, но пока преждевременно делать далекоидущие выводы.

— Следовательно, по Руслану Литвинову тоже пока рано говорить что-то конкретное?

— В дубле Литвинов выглядел прилично. Поэтому неудивительно, что именно он оказался в основе, когда Роман Зобнин, Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс стали выбывать из-за травм. Иногда Руслан заигрывается, теряет позицию. Также необходимо прибавлять в созидании, ведь именно исполнители его амплуа отвечают за продвижение мяча, снабжение передачами нападающих.

— Если взять за основу состав «Спартака» на матч с «Лестером», сколько бы изменений вы произвели перед игрой с «Зенитом»?

— Не думаю, что у Витории есть необходимость и возможность провести масштабную ротацию. Усилить состав может разве что Квинси Промес, в остальном на скамейке сплошь молодёжь.

— Допуская, что Соболев, Ларссон, Бакаев и Промес находятся в равных кондициях, кого бы вы выпустили в старте?

— Если Витория не станет менять схему в преддверии встречи с «Зенитом», то в тройке нападения предпочёл бы увидеть Соболева, Промеса и Бакаева.

— Если не брать в расчёт Кубок Матч Премьер, «Спартак» не может обыграть «Зенит» в последних семи матчах. Как считаете, чем это обусловлено?

— Безусловно, «Зенит» укомплектован лучше других команд РПЛ. Там собраны очень классные футболисты. Как показывает статистика, «Спартак» уже давно не выиграет в дерби двух столиц, да и к этому матчу подходит не в лучшем эмоциональном состоянии. На мой взгляд, подопечные Семака победят с минимальным счётом. Максимум — будет зафиксирована ничья.

— «Зенит» потерпел поражения в двух предыдущих турах РПЛ, но потом чуть было не отобрал очки у «Ювентуса». Хорошее выступление петербуржцев или не лучший день туринцев?

— «Ювентус» был сам на себя не похож, особенно в первом тайме. Да, «Зенит» смотрелся неплохо, но в еврокубках его атакующая схема с Артёмом Дзюбой на острие неактуальна. Это прошлый век. Посмотрите на другие коллективы. Все нападающие мобильные, постоянно двигаются, прессингуют. Петербуржцы же используют устаревшую модель.

Что касается неудачной серии в чемпионате России, то на это не стоит обращать внимание. Да, подопечные Семака уступили два раза подряд, но в обоих случаях владели колоссальным преимуществом, имели огромное количество моментов. Просто бывает, что мяч не идёт в ворота соперника, а ты пропускаешь в единственной контратаке. По качеству игры «Зенит» остаётся сильнейшим в РПЛ. Без вопросов.

— Под руководством Витории «Спартак» проиграл восемь матчей из 16. Не думаете, что в случае поражения от «Зенита» тренер может быть отправлен в отставку?

— Об этом говорят с первого тура. Нет смысла упоминать об этом. Ещё не завершился даже первый круг. Тренеру необходимо дать время и посмотреть, что будет дальше.

— Стоит ли винить Виторию в нынешних неудачах команды?

— Он работает с теми футболистами, которые уже были в команде. Кроме Кофрие, летом не было приобретено ни одного игрока. Хотя уже давно говорят о необходимости усиления опорной зоны, атакующей линии. Видно, что Витория хочет привить коллективу яркий, атакующий стиль игры, но пока уровень исполнителей не соответствует его задумкам. Чтобы достойно завершить сезон, «Спартаку» необходимо как минимум три приобретения.