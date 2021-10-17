Мастерство Джикии и Жиго, ошибки Максименко и нерешительность Карасёва: что обсуждали после дерби «Спартак» — «Динамо»

Чтобы удержать победу, «Динамо» не хватило хладнокровия. Об этом после ничьей в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» заявил главный тренер бело-голубых Сандро Шварц. В свою очередь, наставник соперника Руй Витория назвал результат дерби заслуженным, поскольку его подопечные бились до конца. Он также посетовал, что судья Сергей Карасёв проявил нерешительность в эпизоде с массовой потасовкой. Георгий Джикия, сокративший отставание в счёте в составе хозяев, в шутку пообещал спросить с нападающих за отсутствие голов. Анзор Кавазашвили упрекнул Александра Максименко в неуверенности. А Алексей Сафонов, агент Константина Тюкавина, пообещал, что промах в противостоянии не скажется на психологическом состоянии его клиента.

«В раздевалке задам вопрос, где нападающие, если забиваю я и Жиго»

Матч 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» подарил болельщикам настоящее зрелище. В нём было всё: и жёлтые карточки, и голы, и даже массовая потасовка. Причём большую часть встречи бело-голубые уверенно вели в счёте благодаря голам Ивана Ордеца и Константина Тюкавина и шли к важной победе. Однако в концовке хозяева совершили невероятный камбэк и за пять минут отличились дважды. Причём ворота Антона Шунина поразили центральные защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго.

Главный тренер гостей Сандро Шварц после столь неудачного финиша на пресс-конференции с трудом подбирал слова. По мнению специалиста, его подопечным просто не хватило хладнокровия.

«Получилось эмоциональное и интенсивное дерби. 85 минут команда играла хорошо и забила два мяча. Но нам не хватило концентрации, чтобы довести дело до победы. Мы убегали в контратаки, но не смогли забить третий мяч. Нам не хватило хладнокровия. «Спартак» воспользовался стандартами и сравнял счёт. Тем не менее, я бы хотел поблагодарить свою команду за игру», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

А вот наставник хозяев Руй Витория назвал результат дерби логичным, поскольку красно-белые боролись, создавали моменты и пытались переломить ход встречи.

«Эту ничью мы заслужили тем, что делали на поле. Борьба шла напряжённая. Иногда не так важно набрать очки, как играть в том ключе, в котором умеем. Порой бывает непросто изменить ситуацию, когда меняется темп», — сказал португалец в эфире «Матч Премьер».

Джикию и Жиго болельщики красно-белых после финального свистка готовы были буквально носить на руках. Особенно счастливым выглядел Георгий, который на неделе забил сразу два важнейших мяча. Сначала отметился фантастическим голом в матче отборочного цикла ЧМ-2022 со Словенией, а теперь огорчил и «Динамо».

«Это наигранная комбинация, которой мы уделяем время. В раздевалке задам вопрос, где наши нападающие, если в итоге забиваю я и Жиго», — пообещал защитник в эфире «Матч Премьер».

Свой гол футболист посвятил Никите Симоняну, легенде «Спартака», который на этой неделе отметил юбилей — ему исполнилось 95 лет. В свою очередь, Жиго после игры отметился ещё одним серьёзным достижением — дал своё первое интервью на русском языке.

«Были очень хорошие эмоции сегодня. При счёте 0:2 пришлось очень тяжело, но это «Спартак». Потом 2:2. Играли очень хорошо. Атмосфера супер», — цитирует француза пресс-служба «Спартака».

«Соболева нужно было удалять дважды»

Не обошлось противостояние и без массовой потасовки футболистов. В концовке первого тайма Максимилиано Кофрие получил болезненный удар по ноге от Арсена Захаряна. Спартаковцы тут же вступились за партнёра. Жиго сначала потолкался с игроками, а затем начал спорить с тренерским штабом «Динамо». В результате француз наряду с Захаряном, Вячеславом Грулёвым и Джикией получил жёлтую карточку и из-за перебора предупреждений пропустит важнейшую игру с «Зенитом». Главный судья Сергей Карасёв после матча поделился с журналистами впечатлениями и не увидел в конфликте ничего удивительного.

«Непростая встреча. Потасовку не буду комментировать, посмотрите повторы. Дерби такое и должно быть. Времени сейчас много, всё проанализируют. Любое дерби всегда даётся непросто. Слава богу, футболисты и тренеры не предъявляли никаких претензий», — объяснил арбитр.

Впрочем, у Витории претензии к рефери всё же возникли. Специалист считает, что Карасёв в те минуты проявил нерешительность.

«Ему надо было как-то развести игроков, сохранять ситуацию под бо́льшим контролем. Не могу сказать, что произошли какие-то открытые провокации, скорее обычный игровой момент», — приводит слова тренера Sport24.

По мнению Джикии, на толчею на бровке вовсе не стоит обращать внимание. Капитан подчеркнул, что в столь принципиальном противостоянии обойтись без выплеска эмоций иногда невозможно.

«Если бы это не случилось на 45-й минуте, могло произойти позднее. Самое главное, все оставили на поле обиды и ссоры. Поэтому всё хорошо. Ничего серьёзного ни с кем после игры не было», — сказал защитник.

Подтвердил его слова и нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв. Футболист заверил, что никаких провокаций со стороны соперников не последовало. Но некоторые всё же заняли сторону Витории и посчитали виновным в потасовке Карасёва. Например, по словам бывшего владельца красно-белых Андрея Червиченко, тот избрал излишне либеральную манеру судейства.

«Александра Соболева нужно было удалять дважды: во время драки... а ещё когда засадил ногой Роману Евгеньеву по голове. Очень либеральное судейство Карасёва. Видимо, не хотел обострять, чтобы потом Леонид Федун не бегал и не кричал, что проиграли из-за него», — сказал Червиченко.

«Игроки «Динамо» должны себе кусать колени»

Большинство же экспертов сошлись во мнении, что «Спартаку» в матче с «Динамо» откровенно повезло. Причём во многом решающим стал эпизод на 84-й минуте, когда Сильвестр Игбун классной передачей вывел Тюкавина один на один с Александром Максименко, но тот не попал в ближнюю девятку. Как отметил Червиченко, именно этот момент подарил шанс подопечным Витории на спасение.

«Надо было всего лишь покатить низом, а он решил эстетски забить. Джикия и Жиго — лучшие у «Спартака» и в игре, и в драке. Они давно тянут команду. Кофрие картины не портит... К москвичам вернулся фарт, но они объективно слабее и «Динамо», и «Зенита», — добавил экс-владелец клуба.

Экс-капитан сборной России Александр Мостовой вовсе назвал Тюкавина главным антигероем встречи.

А вот бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков объяснил два пропущенных мяча поздними заменами бело-голубых. Защитники Сергей Паршивлюк и Саба Сазонов вышли на поле уже в добавленное арбитром время.

«За 15 минут до конца игры было видно, что команда просела. Физически стало тяжело, нужно было выпускать свежих игроков немного раньше. В последние 10-15 минут «Спартак» вжал «Динамо» в штрафную. Это давление и привело к двум голам», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Джикия оказался не так категоричен в высказываниях. По мнению футболиста, сигналы, что красно-белые в состоянии вернуться, звучали и до промаха Тюкавина. Такое же мнение высказал Шварц. Немец считает, что бело-голубые могли забивать значительно больше, но в итоге начали допускать много брака в передачах.

«Шла достаточно дикая игра, и всё закончилось вот так», — подчеркнул тренер.

Тем не менее, сложившаяся ситуация никак не должна повлиять на Тюкавина с точки зрения психологии, считает футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы спортсмена.

«Сантиметром выше пробил, чуть-чуть не залетел мяч. Там было два варианта: бить вот так или перебрасывать. Бил он правильно. Хорошо играл, свою работу сделал. Костя забил. Если на табло фамилия есть, значит, уже всё сделал правильно. Всё у него будет нормально, психологических проблем не возникнет. Такое случается, не он один моменты не реализовал», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

А в составе «Спартака» самым критикуемым футболистом стал Максименко. В действиях молодого голкипера сквозила нервозность, и он в нескольких эпизодах отправил мяч за боковую. Не лучшим образом воспитанник клуба сыграл и в эпизоде с голом Ордеца. Наиболее жёстко высказался на эту тему легендарный вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили.

«Мне кажется, ему дали какой-то возбудитель. Он же трясся на поле! Столько ошибок в передачах... Я не знаю, что с ним случилось. Максименко должен был при угловом просто оторвать уши нападающему, который зацепил мяч», — сказал Кавазашвили.

Однако Витория, по его словам, планирует и в дальнейшем доверять голкиперу, поскольку он ещё молод и обладает большим потенциалом.

«Максименко, может, и совершал какие-то ошибки, но я в него верю. Да, все футболисты допускают помарки. Я ценю его работу. Всё можно подкорректировать. Могу только сказать, что Максименко — хороший вратарь», — сказал тренер.

А бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров объяснил невнятную игру «Спартака» отсутствием лидеров в атаке — Квинси Промеса и Эсекьеля Понсе. По мнению же Мостового, молодые футболисты соперника сами отдали хозяевам очки, расслабившись раньше времени и бросив играть.

«Красно-белые смотрелись слабо. Есть на это свои причины. Игроки «Динамо» должны себе кусать колени. Они упустили победу. Футбол очень понравился. Не ожидал, что такое случится в концовке», — сказал Мостовой в интервью «Спорт-Экспрессу».

Забавно, что некоторые вовсе не дождались финального свистка. Например, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников, давний болельщик десятикратных чемпионов России признался, что уехал со стадиона на 86-й минуте и пропустил голы любимой команды. Однако, по его словам, матч должен был закончиться со счётом 4:0 в пользу «Динамо».