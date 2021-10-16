Карасёв: про потасовку не буду ничего комментировать

Российский арбитр Сергей Карасёв, работавший на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Динамо» (2:2), поделился впечатлениями от встречи.

«Непростое дерби. Про потасовку не буду ничего комментировать, посмотрите повторы. Дерби такое и должно быть. Времени сейчас много, всё проанализируют. Любое дерби — это всегда непросто», — цитирует Карасёва «Чемпионат».

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

Напомним, что за три минуты до перерыва Максимилиано Кофрие получил удар по ноге от Арсена Захаряна. Самуэль Жиго начал разбираться с полузащитником, а позже — с тренерским штабом «Динамо». На поле началась массовая стычка футболистов.

Ранее сообщалось, что Жиго пропустит матч с «Зенитом» из-за перебора жёлтых карточек.