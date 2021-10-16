Расплата за грубость: голы Джикии и Жиго помогли «Спартаку» отыграться со счёта 0:2 в матче с «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ. Встреча на «Открытие Арене» завершилась со счётом 2:2. Бело-голубые уверенно вели благодаря точным ударам Ивана Ордеца и Константина Тюкавина, однако подопечные Руя Витории в концовке сумели уйти от поражения. Сначала Георгий Джикия отличился после подачи углового, а спустя четыре минуты Самуэль Жиго замкнул кросс Александра Ломовицкого с фланга. Также дерби запомнилось массовой потасовкой на бровке незадолго до перерыва из-за жёсткого подката Арсена Захаряна. По её итогам судья Сергей Карасёв показал футболистам сразу четыре жёлтые карточки.

Противостояние «Спартака» и «Динамо» смело можно было назвать битвой за шесть очков. Результат дерби во многом становился для обеих команд определяющим. Ценности баллам добавило второе подряд поражение «Зенита». Благодаря осечке петербуржцев в Туле бело-голубые в случае успеха на «Открытие Арене» получали возможность вплотную приблизиться к лидеру.

В свою очередь, подопечные Руя Витории имели шанс как догнать принципиального оппонента в турнирной таблице и при удачном стечении событий даже подняться в первую тройку и включиться в гонку за золото, так и вновь опуститься во вторую её половину.

При этом оба коллектива подошли к игре не в оптимальном состоянии. Особенно серьёзные потери понесли красно-белые, которые из-за травм лишились Наиля Умярова, Квинси Промеса и Эсекьеля Понсе, составившего компанию в «лазарете» ещё одному нападающему — Георгию Мелкадзе. Не обошлись без проблем и динамовцы. У них точно не мог выйти на поле основной левый защитник Диего Лаксальт. Под вопросом находилось участие во встрече и Дениса Макарова, который из-за проблем со здоровьем досрочно покинул расположение сборной России.

В результате отечественного футболиста не оказалось даже в заявке, а его место на правом фланге атаки занял Клинтон Н'Жье. Много вопросов вызывала и вратарская позиция: продолжит ли Сандро Шварц доверять неплохо проявившему себя резервисту Игорю Лещуку или вернёт в основу восстановившегося Антона Шунина. В дерби специалист сделал ставку на опыт. Наконец, пропустил игру основной центральный защитник Фабиан Бальбуэна, который всего пару дней назад провёл матч квалификации ЧМ-2022 в составе сборной Парагвая. Место легионера на поле занял Роман Евгеньев.

Вполне предсказуемые вынужденные замены произвёл и Витория. Пару молодому Руслану Литвинову в опорной зоне составил вернувшийся в строй Роман Зобнин. Место Промеса на левом краю занял Джордан Ларссон. А Александр Соболев в одиночестве расположился на острие нападения.

Первый тайм полностью остался за «Динамо». Лишь в дебюте встречи футболисты «Спартака» владели преимуществом и пытались проводить собственные атаки. Тогда же они создали свой единственный опасный момент. Соболев из пределов штрафной пробил в дальний угол, но мяч немного разминулся со штангой.

В дальнейшем на поле царили гости. Всем было прекрасно понятно, что они включат фирменный высокий прессинг и постараются максимально оперативно возвращать себе владение на чужой половине поля. Это и произошло. Бело-голубые при потере моментально вступали в отбор, грамотно страхуя друг друга. В большинстве случаев давление приводило к ошибкам и новой волне наступления подопечных Щварца.

У хозяев не получалось ничего. Из-под прессинга соперника они выходили с огромным трудом. Зачастую защитники команды оказывались заперты в углах поля и оттуда просто выносили мяч ближе к центру. Соболев дежурил в одиночестве впереди, полностью отрезанный от партнёров. Ларссон пытался совершать ускорения по правому флангу, но за ним внимательно следили как Дмитрий Скопинцев, так и Иван Ордец. Зелимхан Бакаев на противоположном краю тоже оказался незаметен. Вдобавок динамовцы оставляли за собой большую часть подборов. Зобнин и Литвинов вдвоём не справлялись с тройкой Даниил Фомин — Никола Моро — Себастьян Шиманьски.

Гол «Динамо» в середине тайма получился абсолютно закономерным. Успех коллективу принёс удачный розыгрыш стандартного положения. После подачи корнера Ордец практически с нулевого угла срезал мяч под дальнюю штангу. Александр Максименко в этой ситуации явно запоздал с выходом, а невысокий Литвинов не сумел сдержать украинца.

Лишь пропустив, спартаковцы ненадолго завладели преимуществом. Однако до чужой штрафной они по-прежнему не добирались, хотя и нанесли восемь ударов, ни один из которых не пришёлся в створ.

Но незадолго до перерыва эмоции на поле накалились до предела. Всё началось с грубого подката Арсена Захаряна под Максимилиано Кофрие на фланге. За бельгийца тут же вступился Самуэль Жиго. На помощь партнёру пришёл Вячеслав Грулёв, оттолкнувший оппонента в сторону. Далее на бровке началась потасовка. Джикия сцепился с Фоминым, а Соболев едва не сошёлся в рукопашной с Лещуком. С огромным трудом судейской бригаде удалось предотвратить массовую драку. А Сергей Карасёв показал жёлтые карточки Захаряну, Грулёву, Жиго и Джикии. Для Самуэля она стала четвёртой в текущем сезоне РПЛ, и он пропустит матч 12-го тура с «Зенитом».

Впрочем, встряска не сильно помогла «Спартаку». Во втором тайме хозяева продолжали владеть мячом, но по-прежнему оказывались не в состоянии добраться до чужой штрафной и создать хотя бы некое подобие момента. Подачи с флангов тоже не давали ничего, поскольку Ордец и Евгеньев уверенно снимали все верховые мячи.

«Динамо» в ответ ловило соперника на контратаках. Подопечные Шварца с удовольствием врывались в свободные зоны на чужой половине. Сам немец предусмотрительно снял с игры в перерыве заведённого Н'Жье, который получил горчичник за удар по ногам Джикии. Вместо него на правый фланг переместился Грулёв, а на острие расположился 19-летний Константин Тюкавин.

И с этой рокировкой тренер полностью угадал, поскольку на исходе часа встречи нападающий молодёжной сборной России, казалось, поставил точку в дерби. После великолепной разрезающей передачи Фомина между Кофрие и Жиго форвард оторвался от Джикии и переиграл выскочившего на перехват Максименко. Судьи на VAR просмотрели эпизод на предмет офсайда, но постановили, что Тюкавин расположился на одной линии с защитником.

Так «Спартак» оказался практически в безнадёжной ситуации. В отсутствие Промеса и Понсе у красно-белых ничего не получалось впереди. А усилить атаку Витории оказалось некем. Тем не менее португалец пытался найти выход. Он убрал с поля Айртона и Зобнина и бросил в бой Александра Ломовицкого и Михаила Игнатова. Во многом это был риск, поскольку последний выходил в качестве десятки и хозяева оголяли опорную зону. Но терять им было уже нечего.

Красно-белым по крайней мере удалось запереть оппонента на чужой половине поля. Однако в целом «Динамо» оборонялось спокойно и в концовке даже могло довести счёт до крупного. Тюкавин после передачи Сильвестра Игбуна вышел один на один с Максименко, но не попал в ближнюю девятку.

Абсолютно ничто не предвещало, что «Спартаку» удастся спастись, но это произошло. Вероятно, где-то расслабились и молодые гости, которые посчитали, что игра уже сделана. К чести хозяев, они не сдавались до конца и проявили характер. Подарил надежду команде Джикия. После подачи корнера и отличной скидки Соболева Георгий с близкой дистанции отправил снаряд в ближний угол. Таким образом, футболист отметился вторым голом за неделю, учитывая результативный удар в матче со Словенией.

Сократив отставание, красно-белые перешли на навал, а в чужую штрафную отправился не только Джикия, но и Жиго. И это принесло свои плоды в добавленное арбитром время. Ломовицкий выполнил кросс с левого фланга, а француз, опередив оппонента, головой срезал мяч под дальнюю штангу — 2:2. Подопечные Витории, оказавшись в безнадёжной ситуации, сумели спастись. А за одно набранное в дерби очко партнёры должны благодарить своих защитников.

Динамовцы же умудрились потерять очки на ровном месте и не сумели сократить отставание от лидирующего «Зенита» до одного балла. Более того, команда осталась без победы во втором туре РПЛ подряд.