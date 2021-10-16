Кобелев затруднился предугадать победителя матча «Спартак» — «Динамо»
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«Когда играют «Динамо» и «Спартак», невозможно предугадать, как закончится матч. Здесь абсолютно не важно, у кого больше травмированных, кто в какой находится форме и на каких местах располагается в данный момент. Тем более что «Динамо» и «Спартак» отделяет три очка. Хотелось бы, чтобы матч был завораживающим и обе команды пытались играть в футбол», — цитирует Кобелева «Матч ТВ».
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 18:30 мск.
Ранее бывший тренер сборной России по футболу Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» в столичном дерби с «Динамо».