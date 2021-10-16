Кобелев затруднился предугадать победителя матча «Спартак» — «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Кобелев затруднился предугадать победителя матча «Спартак» — «Динамо»
  • © spartak.com

«Когда играют «Динамо» и «Спартак», невозможно предугадать, как закончится матч. Здесь абсолютно не важно, у кого больше травмированных, кто в какой находится форме и на каких местах располагается в данный момент. Тем более что «Динамо» и «Спартак» отделяет три очка. Хотелось бы, чтобы матч был завораживающим и обе команды пытались играть в футбол», — цитирует Кобелева «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 18:30 мск.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» в столичном дерби с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить