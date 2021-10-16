Тарханов оценил шансы «Спартака» в столичном дерби с «Динамо»

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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России между московскими командами «Спартак» и «Динамо».
Тарханов оценил шансы «Спартака» в столичном дерби с «Динамо»
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«Думаю, что шансы команд на победу — 50 на 50. И даже трудно предсказать результат. Так как и динамовцы, и спартаковцы играют с акцентом на атаку, то встреча должна быть открытой», — цитирует Тарханова РИА Новости.

По его мнению, «Спартак» и «Динамо» сейчас являются равными командами, поэтому явного фаворита в предстоящей игре не будет. Вместе с тем он добавил, что у «Спартака» немного выше класс футболистов, а у «Динамо» хорошо выстроена игра.

«Динамо» (19 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (16) идёт на седьмом месте. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (23).

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил шансы московского «Спартака» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».

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