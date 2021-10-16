Футболисты устроили массовую потасовку на матче «Спартак» — «Динамо»
- @fcsm_official
За три минуты до перерыва Максимилиано Кофрие получил болезненный удар по ноге от Арсена Захаряна. Самуэль Жиго начал разбираться с полузащитником, а позже — с тренерским штабом «Динамо».
Матч проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Динамо» (19 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (16) идёт на седьмом месте. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (23).
Ранее Слуцкий высказался о травмах Деспотовича и Хван Ин Бёма.