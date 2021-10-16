Слуцкий высказался о травмах Деспотовича и Хван Ин Бёма

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о травмах Джордже Деспотовича и Хван Ин Бёма в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (2:2).
Слуцкий высказался о травмах Деспотовича и Хван Ин Бёма
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«Нечего комментировать, кроме последних 30 секунд. На моей памяти впервые так бездарно пропускается мяч в компенсированное время. Почему выбили, почему была такая передача назад — не могу это объяснить. Деспотович получил травму камбаловидной мышцы. Сроки пока не знаем. Хвича играет уже намного лучше. Диагноз травмы Ин Бёма я не могу так быстро поставить», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Матч, проходивший в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», завершился со счётом 2:2.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Рубин» — на восьмой позиции (15 очков).

Ранее «Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» в матче АПЛ.

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