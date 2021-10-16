Слуцкий высказался о травмах Деспотовича и Хван Ин Бёма
- © rubin-kazan.ru
«Нечего комментировать, кроме последних 30 секунд. На моей памяти впервые так бездарно пропускается мяч в компенсированное время. Почему выбили, почему была такая передача назад — не могу это объяснить. Деспотович получил травму камбаловидной мышцы. Сроки пока не знаем. Хвича играет уже намного лучше. Диагноз травмы Ин Бёма я не могу так быстро поставить», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.
Матч, проходивший в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», завершился со счётом 2:2.
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Рубин» — на восьмой позиции (15 очков).
Ранее «Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» в матче АПЛ.