Червиченко — о матче «Спартака»: «Динамо» подходит более злым к дерби

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«К дерби «Динамо» подходит более злым, агрессивным и более готовым. В «Спартаке» же продолжаются непонятные шатания: нестабильность у всех игроков, подогревание ситуации журналистами и публикой, уже доведенное до истерии. Раньше травили Виторию, а сейчас уже и за Максименко взялись», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, нервная обстановка и напряжение в команде не позволят «Спартаку» сыграть в полную силу.

«Динамо» (19 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (16) идёт на седьмом месте. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (23).

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил шансы московского «Спартака» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».