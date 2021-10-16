«В дерби Витория не станет метаться»: Ковтун о подъёме «Спартака», травме Умярова и проблемах в обороне

В матче между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ всё решит индивидуальное мастерство отдельных исполнителей. Об этом в интервью RT заявил бывший футболист обеих команд Юрий Ковтун. По его мнению, набранные в столичном дерби очки могут особенно пригодиться по окончании сезона. Также тренер высказался о переходе красно-белых на схему с тремя центральными защитниками, предположил, что они подойдут к игре в лучшем настроении, и объяснил, почему травма Наиля Умярова может стать для десятикратных чемпионов России судьбоносной.

— «Спартак» набрал хороший ход и в сентябре-октябре одержал три победы подряд во всех турнирах. Может ли пауза на матчи сборных пойти красно-белым во вред и сбить их настрой в преддверии дерби?

— Этот вопрос всегда решается, когда все возвращаются в расположение клуба. Тогда у Руя Витории и Сандро Шварца возникнет полное понимание, в каком состоянии находятся их подопечные. Если мы говорим о футболистах сборной России, то они провели матч со Словенией в понедельник, то есть несколько дней на восстановление получили. Плюс, они в отличие от легионеров прекрасно знают, насколько важно дерби, и сделают максимум, чтобы выйти на поле. А предсказывать сейчас, выбила пауза «Спартак» из колеи или нет, сложно. Увидим после финального свистка. Но думаю, красно-белые всё равно в настоящий момент находятся в лучшем настроении. Всё же такие победы как в Неаполе не забываются моментально.

— Можно ли назвать это дерби для команды ключевым? Ведь в случае победы она догонит прямого конкурента в борьбе за медали, а поражение способно вернуть её в нижнюю половину таблицы.

— Со стратегической точки зрения, это действительно ключевой матч. Все прекрасно понимают: три очка, завоёванные в дерби, ценны особенно и могут сослужить добрую службу по окончании сезона. И для красно-белых это прекрасная возможность даже подняться в тройку. Многое будет зависеть от выбора тактики на игру. Понятно, что Шварц и Витория прекрасно изучили друг друга, знают всё о сильных и слабых сторонах, поскольку прошло достаточно времени с момента начала сезона. Думаю, всё решат индивидуальные действия отдельно взятых исполнителей.

— В последних матчах португалец делал ставку на расстановку с тремя центральными защитниками. На ваш взгляд, в субботу он не станет искать добра от добра, или же рискнёт и разменяет одного из защитников на исполнителя другой формации?

— Важно понимать, что он по ходу всей карьеры наигрывал совершенно другую расстановку — с двумя центральными защитниками. Пробовал он это сделать и в «Спартаке», но результата не было. Возвращение к идее времен Доменико Тедеско во многом получилось вынужденным. Вероятно, в дерби Витория не станет метаться. Нет смысла, как вы сказали, искать добро от добра. Многое будет зависеть от игры «Динамо», а бело-голубые очень хороши на флангах, где действуют молодые техничные Арсен Захарян и Денис Макаров. Соответственно, красно-белым потребуется грамотная подстраховка в обороне. Расстановка с тремя центральными защитниками обеспечит её. Плюс, нельзя забывать о Викторе Мозесе и Айртоне на краях. То есть, хозяева смогут действовать компактно.

— Как оцените игру «Спартака» в защите? Пока возникает ощущение, что моментов у ворот Александра Максименко меньше не становится.

— Футболистам просто требуется время, чтобы сыграться в этом сочетании. Защитники должны почувствовать друг друга. А Георгий Джикия, Самуэль Жиго и Максимилиано Кофрие именно в такой связке провели всего несколько встреч. Мы просто не вправе требовать от людей моментальной адаптации и стопроцентной надёжности. Пока соперники красно-белых моменты создают регулярно, а потому в дерби потребуется максимальная концентрация.

— Как в целом оцените действия Кофрие? Многие болельщики назвали его трансфер ошибкой.

— По первым матчам делать выводы непросто. Видно, парень старательный, неуступчивый, боец по натуре.

Вероятно, в клубе в нём разглядели какие-то качества, раз подписали контракт. Повторюсь, бельгийцу нужно время, чтобы притереться к партнёрам. Уверен, Максимилиано ещё принесёт «Спартаку» пользу.

— Мозес и Айртон регулярно подключаются к атакам, но не всегда успевают вернуться назад. Может ли это стать проблемой для «Спартака» с учётом того, что именно в этих зонах «Динамо» наиболее опасно?

— Ровно поэтому Витория с большой долей вероятности и не станет менять расстановку с тремя центральными защитниками. Когда располагаешь на краях такими исполнителями, как Мозес и Айртон, просто необходимо обеспечивать им грамотную подстраховку. Безусловно, Захарян и Макаров — индивидуально очень сильные футболисты. А главное они регулярно идут в обыгрыш и делают это успешно. Оставлять их один в один с оппонентом ни в коем случае нельзя.

— У «Спартака» перед матчем с «Динамо» вернулся в строй целый ряд травмированных футболистов. Но повреждение в составе молодёжной сборной получил Наиль Умяров. Может ли его потеря стать судьбоносной с учётом формы, которую он набрал, и роли, которую начал играть в последних встречах?

— Наиль действительно приобрёл уверенность в себе и стал играть очень полезно. Все мы понимали: Умярову пора повзрослеть и возмужать, и этот процесс, наконец, пошёл. Его отсутствие — серьёзный удар по команде, тем более он почти все матчи провёл с первых минут. Очень сложно предположить, кто заменит опорника. Есть другой интересный молодой полузащитник Руслан Литвинов, который отдал голевой пас в матче с «Ахматом». Но мы понимаем, что Умяров здорово закрывает позицию «волнореза» и тормозит атаки соперника. Во многом его отсутствие может стать определяющим.

— Нет опасений, что с его потерей в «Спартаке» некому будет отдать первую передачу из центра? Вернулся в строй Роман Зобнин, но он не силён в созидании.

— Большой вопрос, в каком состоянии вообще находится последний. Да, Зобнин восстановился после травмы, но всё же пропустил некоторое время. А после повреждения мгновенно форму не набрать. Не исключено, что Витория вообще выберет другой вариант.

— Также пропустит игру Квинси Промес. Джордан Ларссон в его нынешнем состоянии станет его равноценной заменой?

— Как и у «Динамо», у «Спартака» фланги очень сильные. Красно-белые в этих зонах также действуют мобильно. Опять же, повторюсь, окончательный выбор будет зависеть от состояния футболистов после прибытия из сборных.

— Но в этом сезоне швед потерял место в основе и перестал забивать. По информации СМИ, он намерен покинуть команду. Стоит ли удерживать легионера в таком случае?

— Как говорится, дыма без огня не бывает. Если такие слухи возникли, основания есть. Но раз он находится в команде, значит, должен выполнять свои обязанности на сто процентов. Шведу сейчас не стоит заглядывать в будущее. Понятно, что мы можем судить лишь со стороны. Только индивидуальная беседа с Ларссоном способна пролить свет на происходящее. Возможно, например, человек получил выгодное предложение.

В любом случае, если Джордан собирается уходить, Витория об этом знает и понимает, как заменить его. Тем более в текущем сезоне «Спартак» вполне обходится без скандинава, хотя футболист он хороший.

— С учётом травм Эсекьеля Понсе и Георгия Мелкадзе у Витории не будет другого выбора кроме как делать ставку в нападении на Александра Соболева. Способно ли это вынужденно упростить игру москвичей?

— Безусловно, это окажет влияние на команду. Но абсолютно нормально, когда стараются использовать сильные стороны форварда. Я бы не стал говорить, что с появлением Соболева игра «Спартака» кардинально перестроится. Вовсе нет. Просто определённые задания получат фланговые защитники и нападающие. Они не могут не понимать, что впереди у них теперь располагается не Понсе, а фактурный исполнитель, который умеет классно цепляться за мяч и сбрасывать его партнёрам.