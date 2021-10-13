Карасёв обслужит матч «Спартак» — «Динамо»

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен на матч 11-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и столичным «Динамо».

Его помощниками будут Максим Гаврилин и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Владислав Безбородов, видеопомощником арбитра назначен Сергей Иванов, его ассистент — Игорь Демешко.

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт 16 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

⚡️ Карасёв – главный арбитр матча #СпартакДинамо и другие назначения судей на 11-й тур РПЛ. pic.twitter.com/Oyfz0ckfzo — РФС (@rfsruofficial) October 13, 2021

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