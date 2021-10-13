Карасёв обслужит матч «Спартак» — «Динамо»

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Российский арбитр Сергей Карасёв назначен на матч 11-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и столичным «Динамо».
Карасёв обслужит матч «Спартак» — «Динамо»
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Его помощниками будут Максим Гаврилин и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Владислав Безбородов, видеопомощником арбитра назначен Сергей Иванов, его ассистент — Игорь Демешко.

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт 16 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

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